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    • Emlak&OTO
    • 16.01.2021 08:34
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    • 16.01.2021 08:34
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    Ankara Yenimahalle'de 6+1 dubleks daire icradan satılık | Ankara'da icradan ucuza satılık daire

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden icradan satılık ev, arsa, araç ilanlarına yenileri eklendi. Ankara Yenimahalle'de bulunan 6+1 dubleks daire icradan satışa çıkarıldı.

    6+1 dubleks daire fiyatıyla şaşırtıyor

    Ankara'nın en bilindik ilçelerinden Yenimahalle'de Ata mahallesinde bulunan 6+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Daireye 240 lira muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, daireye ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi. İlanda daireye ilişkin "Bina çift asansörlüdür. Binanın bahçede açık otoparkı mevcuttur. 9. Normal Kat 37 Bağımsız Bölüm No'lu Konut ; Bağımsız bölüm antre, koridor, 6 oda, salon, 2 Mutfak, 2 Ebeveyn Banyo+ Banyo WC ve 2 balkondan ve terastan müteşekkildir." gibi bilgiler yer aldı.

    İcradan satılık dairenin detaylı bilgileri için tıklayın

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    Haberler Emlak&OTO Ankara Yenimahalle'de 6+1 dubleks daire icradan satılık | Ankara'da icradan ucuza satılık daire