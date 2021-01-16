Ankara Yenimahalle'de 6+1 dubleks daire icradan satılık | Ankara'da icradan ucuza satılık daire

Ankara'nın en bilindik ilçelerinden Yenimahalle'de Ata mahallesinde bulunan 6+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Daireye 240 lira muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, daireye ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi. İlanda daireye ilişkin "Bina çift asansörlüdür. Binanın bahçede açık otoparkı mevcuttur. 9. Normal Kat 37 Bağımsız Bölüm No'lu Konut ; Bağımsız bölüm antre, koridor, 6 oda, salon, 2 Mutfak, 2 Ebeveyn Banyo+ Banyo WC ve 2 balkondan ve terastan müteşekkildir." gibi bilgiler yer aldı.



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