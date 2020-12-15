Fiyatı 50 bin TL düşmesi muhtemel araç modellerinin listesi;

Vergisiz satış fiyatı 130 bin TL'nin biraz üstünde olan 2020 model sıfır araç modellerinin firmalar tarafından uygulanacak küçük bir indirimle yüzde 50 ÖTV vergi dilimine girme ihtimali bulunuyor. İşte bu kapsamda fiyatı 50 bin TL düşme ihtimali olan araçların listesi;