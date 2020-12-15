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    • Emlak&OTO
    • 16.12.2020 08:09
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    • 24.02.2021 12:43
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    Herkes zam beklerken fiyatı şaşırttı! : Ford Fiat Opel Hyundai Peugeot Renault...

    50 bin TL indirim uygulanan 2020 model sıfır araç modellerini sizler için bir araya getirdik. düzenlemesi sonrası firmalar tarafından uygulanan ufak çaplı indirimler birçok sıfır araç modelinin yüzde 80'lik vergi diliminde yüzde 50'lik vergi dilimine inmesine neden oldu. İşte indirim uygulanan ve indirim uygulanması muhtemel araç modellerinin listesi….

    Şaşırttı! Herkes zam beklerken fiyatı 50.000 TL düşen sıfır araç modelleri

    Pek çok 2020 model sıfır araba modellerine takribî olarak 50.000 TL etrafında indirim geldi. Hepimizin yakından bildiği üzere yeni ÖTV yasası sonrasında vergisiz satış maliyeti 130 bin TL'nin altında bulunan taşıtlara yüzde 50 ÖTV artı yüzde 18 KDV uygulanırken 130 bin TL'nin üzerinde satış maliyetine sahip taşıtlara yüzde 80 ÖTV artı yüzde 18 KDV vergisi uygulanıyor.

    FİYATI 50 BİN TL DÜŞEN SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN LİSTESİ

    Fiyatı 50 bin TL düşen araç modellerinin listesi;

    Fiat Egea Station Wagon 1.6 dizel motor otomatik design

    Ford Puma Style 1.0L EcoBoost 6 İleri Manuel / Benzin

    Honda Civic 1.6 Elegance Benzinli

    Opel Astra Hatchback 1.2 benzin i MT-6 145 HP Edition

        Seat Arona A 1.0 EcoTSI DSG şanzıman

        Skoda Scala 1.0 TSI DSG Elite

        Toyota Corolla HatchBack Dream

        Fiyatı 50 bin TL düşmesi muhtemel araç modellerinin listesi;

        Vergisiz satış fiyatı 130 bin TL'nin biraz üstünde olan 2020 model sıfır araç modellerinin firmalar tarafından uygulanacak küçük bir indirimle yüzde 50 ÖTV vergi dilimine girme ihtimali bulunuyor. İşte bu kapsamda fiyatı 50 bin TL düşme ihtimali olan araçların listesi;

        Ford Focus 1.5 benzinli motor otomatik şanzıman

        Hyundai i20 elite Plus
            Haberler Emlak&OTO Herkes zam beklerken fiyatı şaşırttı! Fiyatı 50.000 TL düşen sıfır araç modelleri: Ford Fiat Opel Hyundai Peugeot Renault...