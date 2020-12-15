Pek çok 2020 model sıfır araba modellerine takribî olarak 50.000 TL etrafında indirim geldi. Hepimizin yakından bildiği üzere yeni ÖTV yasası sonrasında vergisiz satış maliyeti 130 bin TL'nin altında bulunan taşıtlara yüzde 50 ÖTV artı yüzde 18 KDV uygulanırken 130 bin TL'nin üzerinde satış maliyetine sahip taşıtlara yüzde 80 ÖTV artı yüzde 18 KDV vergisi uygulanıyor.
FİYATI 50 BİN TL DÜŞEN SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN LİSTESİ
Fiyatı 50 bin TL düşen araç modellerinin listesi;
Fiat Egea Station Wagon 1.6 dizel motor otomatik design
Ford Puma Style 1.0L EcoBoost 6 İleri Manuel / Benzin
Honda Civic 1.6 Elegance Benzinli
Opel Astra Hatchback 1.2 benzin i MT-6 145 HP Edition