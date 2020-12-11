Satan pişman değil! Yüzde 35 ve 50.000 TL indirim... Sahibinden ikinci el araç modellerinin maliyetleri düştü mü? Kredi faiz oranlarının yükselmesi, bayilere sıfır vasıtaların gelmeye başlaması, ÖTV ayarlamaları, otomotiv devlerinin Aralık ayı maliyet listelerinde zam yapmaması ve sene sonu indirim kampanyaları ikinci el araç maliyetlerinde düşüşlerin yaşanmasına neden oldu.
SAHİBİNDEN İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?
2020 Aralık ayı itibari ile ikinci el araç fiyatlarında gözle görülür bir gerileme başladı. Kredi faiz oranlarının yükselmesi, bayilere sıfır araçların gelmeye başlaması ve sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının oldukça yüksek faiz fiyatlara çıkması ikinci el oto pazarında araç satışlarını durma noktasına getirdi. Akabinde ise fiyatlar yavaş yavaş gerilemeye başladı. Bir de bu duruma otomotiv devlerinin Aralık ayı fiyat listesinde yeni zam yapmamasına yıl sonu indirim kampanyaları da eklenmesi bir bakıma fiyatların gerilemesini hızlandırdı.
ARALIK AYI İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞLARINDA YÜZDE 35 GERİLEME GÖRÜLDÜ!
INDICATA'nın ikinci el online pazar raporunda derlediği verilere göre; Kasım ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 136 bin 323 satış gerçekleşti. (İlandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul ediliyor.) Satışlarda Kasım 2019'a göre yüzde 17 ve ekim ayına göre de yüzde 35'lük düşüş görüldü.