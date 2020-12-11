

İkinci El Araba Alırken Dikkat Edilmesi Gereken 10 Önemli Adım

İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken birçok unsur vardır. Aksi takdirde, sorunlarla karşılaşabilir, aracı gerçek piyasa değerinin çok daha üstüne satın alabilir veya aldığınız araçtan memnun kalmayabilir ve zarar edebilirsiniz. Biz de sizlere, araç satın alırken zor durumda kalmamanız ve iyi bir tercih yapabilmeniz için bir yazı hazırlayarak yardımcı olmaya çalıştık.

İşte dikkat etmeniz gereken o adımlar:

Adım 1: Ekstra harcamalar olacağını göz önünde bulundurun. Ona göre bütçe hesabınızı yapın.

Bütçenizi hesaplarken satın alma işlemleri sırasında, devir işlemleri, vergiler, sigortalar ve fiyata dahil olmayan daha birçok masraf çıkacağını unutmayın. Bu masraflar seçtiğiniz aracın modeli, markası ve yaşına göre değişkenlik gösterecektir.

Adım 2: Doğru aracı seçtiğinizden emin olun.

Bütçenizi belirledikten sonra sizin için en uygun aracı seçtiğinizden emin olun. Aracı neden istediğinizi, sizin için ne gibi artıları olduğunu kendi kendinize sorun.

Örneğin; Ailecek pikniğe mi gideceksiniz? Tatile mi çıkacaksınız yoksa işe mi gideceksiniz? Güvenli bir araba mı istiyorsunuz yoksa az yakıt tüketen bir araç mı? Otomatik mi olmalı arabanız yoksa düz vites mi?

Aracın estetik özelliklerine, donanımına ve kullanışlılığına göre karşılaştırmalar yapın.