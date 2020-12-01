TOKİ ise 564 hektarlık sit alanından oluşan Ayder Yaylası'nda, yol ve altyapı inşaatı çalışmalarının ilk bölümünü tamamlayarak hizmete açtı.

Bölgede TOKİ'nin başlattığı otopark ve termal otel çalışmaları ise devam ediyor. Otopark inşaatının salgın şartları çerçevesinde gelecek yıl tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Termal otel ve çevresindeki çalışmaların toplam yatırım maliyeti, yaklaşık 415 milyon lira olarak hesaplanıyor.

Çalışmaların yanı sıra kamulaştırma işlemlerinin de devam ettiği Ayder Yaylası'nda, yaklaşık 400 hak sahibi bulunurken bu zamana kadar 7 milyon liraya yakın kamulaştırma bedeli ödendi.

Rize Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine yaptğı açıklamada, Ayder Yaylası'nda yürütülen projenin Türkiye'nin yaylaları için vizyon projesi olduğunu söyledi.

Örnek proje özelliğinden dolayı titiz çalışıldığının altını çizen Çeber, ilgili dört bakanlık ve Rize Valiliğinin verimli çalışma yürütülmesi için sorumluluğu TOKİ'ye devrettiğini, TOKİ'nin çalışmada ciddi yol kat ettiğini aktardı.