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  • 16.12.2019 19:34
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 19:34

sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede? TOKİ İstanbul konut başvuru şartları nedir?

sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede? İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bu soruya yanıt arıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin müjdesi kısa bir süre önce vatandaşlara verildi. Bu kapsamda İstanbul'da yapılacak konutların nerelere inşa edileceği de belli oldu. Ayrıca İstanbul'da yapılacak olan konutlara başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, TOKİ 2020 konutlarına başvuru nasıl yapılır? TOKİ İstanbul 100 bin sosyal konut başvuru şartları nelerdir? İşte projelerin yapılacağı ilçeler ve konut sayıları...

TOKİ İstanbul sosyal konut projeleri hangi ilçelerde?

Bugün TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular başladı. Yapılan açıklamaya göre, TOKİ sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da konut yapılacak. İstanbul'da hangi ilçelerde konut inşa edileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ İstanbul sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede? 2020 TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar...

TOKİ İSTANBUL SOSYAL KONUT PROJELERİ NEREDE?

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 2.625 1.125 3.750 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.
İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 350 150 500 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.
İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 4.025 1.725 5.750 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

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