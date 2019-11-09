Toplu Konut İdaresi tarafından gerçekleştirilen konut projeleri vatandaşlar tarafından yakından inceleniyor. Son olarak açık satış yöntemi ile 24 ilde satışa sunulan bin 936 konut için başvurularına ilişkin detaylar merak ediliyor. 24 ilde bin 936 konut başvuru önceliğine göre satılıyor. Peki, TOKİ en az 348 lira taksitle konut başvurusu nasıl yapılır? İşte bilgiler...

24 İLDE KONUT SAHİBİ OLMA FIRSATI

Kurasız ve başvuru önceliğine göre satılan konutlar için vatandaşlar son başvuru tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek, konut sahibi olabilecek.

Konut satışının yapıldığı illeri görmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...