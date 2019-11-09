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  • Emlak&OTO
  • 09.11.2019 16:55
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 16:55

Ev almak isteyenlere 'den birçok ilde fırsat! TOKİ tarafından hangi illerde konut satışı yapıyor?

tarafından geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen 50 bin konut projesi yoğun ilgi görmüştü. Ev sahibi olmak isteyenler belirli dönem aralığında kurum aracılığıyla satışa sunulan konut ilanlarını yakından takip ediyor. İlanları inceleyen vatandaşlara 24 ilde bin 936 konut satışı duyuruldu. Duyurunun ardından şimdi vatandaşlar TOKİ konutlarına başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte ilanlara dair detaylar...

Toplu Konut İdaresi tarafından gerçekleştirilen konut projeleri vatandaşlar tarafından yakından inceleniyor. Son olarak açık satış yöntemi ile 24 ilde satışa sunulan bin 936 konut için başvurularına ilişkin detaylar merak ediliyor. 24 ilde bin 936 konut başvuru önceliğine göre satılıyor. Peki, TOKİ en az 348 lira taksitle konut başvurusu nasıl yapılır? İşte bilgiler...

24 İLDE KONUT SAHİBİ OLMA FIRSATI

Kurasız ve başvuru önceliğine göre satılan konutlar için vatandaşlar son başvuru tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek, konut sahibi olabilecek.

Konut satışının yapıldığı illeri görmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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