3. İstanbul’un hasbahçe’si satışta

Al Zamil, Seha Yapı, Adese ve Fuzul Yapı tarafından kurulan ASAF İş Ortaklığı'nın (ASAFİO) Başakşehir Belediyesi işbirliğiyle İstanbul Başakşehir'de hayata geçirdiği 3. İstanbul Başakşehir'in üçüncü ve son etabı olan Hasbahçe Evleri'nde satışlar başladı. 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerin yer aldığı Hasbahçe'de daire fiyatları 841 bin lira ile 1 milyon 441 bin lira arasında değişiyor. Daireler için firma bünyesinde en az yüzde 15 peşinle 48 ay vade farksız taksit yapılıyor. Evlerin Haziran 2021'de teslim edilmesi planlanıyor. Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, 9 ayda yüzde 15 küçülmesine rağmen konut sektörünün hâlâ çok dinamik olduğunu belirterek, "Merkez Bankası'nın faiz indirim desteği özel bankalara da yansırsa bu sene konut satışı 1 milyonun çok üzerine çıkar" dedi. Konut maliyetlerinde son birkaç yılda yüzde 60'ları geçen maliyet artışlarına dikkat çeken Akbal, "Yeni yapılacak evler bu yüksek maliyetlerle üretileceği için stoktakiler kadar uygun fiyatlı olmayacak. Konut almanın tam zamanı" şeklinde konuştu.



YÜZDE 51'İNİ SATTI

Seha Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık da projenin ilk etabının teslimlerine Ağustos ayında başladıklarını açıkladı. Saylık "3 yıl öncesine göre bölgenin çehresini gözle görülür bir şekilde değiştirdik" diye konuştu. Projedeki dairelerinin yüzde 51'inin ön satışta satıldığı açıklandı.