Metropolde bahçe keyfi

Günümüz kent yaşamında en çok ihtiyaç duyulan alanlardan biri bahçeler. Son yıllarda inşa edilen sitelerin çoğunda ortak bahçeler ve peyzaj alanları yer alsa da kent insanı, müstakil bahçeli ev özlemi çekiyor. Artan arsa fiyatları yüzünden özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde, yeni yapılan sitelerde bahçeli ev bulmak zor olsa da imkansız değil. Çoğunlukla şehrin çeperlerindeki semtlerde inşa edilen bu sitelerin sayısı her geçen gün azalsa da bahçeli ev sahibi olmak isteyenler için belki de son bir fırsat sunuyor.
MERKEZDEN UZAK
Türkiye'de bahçeli bir ev sahibi olmanın en zor olduğu kent İstanbul gibi görünüyor. Bahçeli evlerin bir bir dönüşüp apartman, hatta gökdelen haline geldiği İstanbul'da villa projeleri Riva, Şile, Zekeriyaköy gibi merkeze uzak bölgelerde inşa ediliyor. Ancak Çekmeköy, Koşuyolu ve Yedikule gibi merkezi semtlerde az katlı bloklarda bahçeli dairelerin yer aldığı projeler de yapılıyor. İzmir'de ise merkeze en yakın villa projeleri Çiğli, Bornova ve Kemalpaşa gibi bölgelerde yer alıyor. Çeşme, Urla. Narlıdere gibi merkeze biraz daha uzak ilçelerde ise alıcılara daha fazla seçenek sunuluyor. Ayrıca bu evler, hem yazlık hem de kışlık kullanıma uygun olarak tasarlanıyor. Daha 8-10 yıl öncesine kadar bahçeli ev almanın İstanbul ve İzmir'e nazaran daha kolay olduğu Ankara'da da villa projesi sayısı hızla azalıyor. Kentte bahçeli ev projeleri Eskişehir Yolu üzerindeki Söğütözü, Çukurambar, Beysukent, Çayyolu, Ümitköy ile Gölbaşı ilçesinde yoğunlaşıyor.
FİYATLAR YÜKSEK
Büyükşehirlerdeki villa ve bahçeli ev projeleri yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Fiyatlar bahçeli dairelerde 1 milyon liradan başlarken villalarda 5 milyon liranın üzerine çıkıyor. Ayrıca bahçeli evlerin yüksek aidatları ve bakım masrafları da alıcıların gözden kaçırmaması gereken önemli hususlar arasında yer alıyor.
YAVUZ KARAMAN
MERKEZDEN UZAK
Türkiye'de bahçeli bir ev sahibi olmanın en zor olduğu kent İstanbul gibi görünüyor. Bahçeli evlerin bir bir dönüşüp apartman, hatta gökdelen haline geldiği İstanbul'da villa projeleri Riva, Şile, Zekeriyaköy gibi merkeze uzak bölgelerde inşa ediliyor. Ancak Çekmeköy, Koşuyolu ve Yedikule gibi merkezi semtlerde az katlı bloklarda bahçeli dairelerin yer aldığı projeler de yapılıyor. İzmir'de ise merkeze en yakın villa projeleri Çiğli, Bornova ve Kemalpaşa gibi bölgelerde yer alıyor. Çeşme, Urla. Narlıdere gibi merkeze biraz daha uzak ilçelerde ise alıcılara daha fazla seçenek sunuluyor. Ayrıca bu evler, hem yazlık hem de kışlık kullanıma uygun olarak tasarlanıyor. Daha 8-10 yıl öncesine kadar bahçeli ev almanın İstanbul ve İzmir'e nazaran daha kolay olduğu Ankara'da da villa projesi sayısı hızla azalıyor. Kentte bahçeli ev projeleri Eskişehir Yolu üzerindeki Söğütözü, Çukurambar, Beysukent, Çayyolu, Ümitköy ile Gölbaşı ilçesinde yoğunlaşıyor.
FİYATLAR YÜKSEK
Büyükşehirlerdeki villa ve bahçeli ev projeleri yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Fiyatlar bahçeli dairelerde 1 milyon liradan başlarken villalarda 5 milyon liranın üzerine çıkıyor. Ayrıca bahçeli evlerin yüksek aidatları ve bakım masrafları da alıcıların gözden kaçırmaması gereken önemli hususlar arasında yer alıyor.
YAVUZ KARAMAN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.