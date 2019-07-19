‘Konut stoku 2-3 yılda erir'

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Türkiye'nin yıllık konut ihtiyacının 900 bin, konut stokunun ise 800 bin ile 1 milyon adet arasında olduğunu belirterek, eldeki konutların 2-3 sene içinde rahatlıkla satılabileceğini söyledi. Bu konutların fon tarafından alınması halinde sorunun çözülmüş olacağını ifade eden Yenigün, "Fonu, Türkiye Emlak Katılım Bankası oluşturabilir. İnanıyorum ki bu fon 2-3 yıl sonra daha çok para kazanacak. İnsanlar dairelerini alacaklar, hareket başlayınca işsizliğe de faydası olacak. Konut stoku müteahhitten fona geçmeli" dedi. Yenigün, bu öneriyi banka yetkililerine ilettiklerini bildirdi.
ADA BAZINDA PLANLAMA
Herkese ruhsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan Yenigün, imar planlarının parsel değil ada bazında ve master plan olarak yapılması gerektiğini dile getirdi.
TMB Başkanı Mithat Yenigün, şu anda 800 bin ile 1 milyon arasında stok olduğunu belirterek, "Konutlar fon tarafından alınırsa sorun çözülmüş olacak. Fonu, Türkiye Emlak Katılım Bankası oluşturabilir" dedi.
ADA BAZINDA PLANLAMA
Herkese ruhsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan Yenigün, imar planlarının parsel değil ada bazında ve master plan olarak yapılması gerektiğini dile getirdi.
TMB Başkanı Mithat Yenigün, şu anda 800 bin ile 1 milyon arasında stok olduğunu belirterek, "Konutlar fon tarafından alınırsa sorun çözülmüş olacak. Fonu, Türkiye Emlak Katılım Bankası oluşturabilir" dedi.
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