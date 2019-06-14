REMAX Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, KDV ve tapu harcı teşviklerinin de etkisiyle konut almanın en uygun zamanı olduğuna dikkat çekerek fiyatlarda daha fazla düşüş beklemediğini söyledi. Evrim Kırmızıtaş Başaran, son dönemde özellikle yalı dairelerinin fiyatlarının yatırım için çok cazip olduğuna işaret etti. İstanbul'da yalı dairelerinde fiyatların üçte bire kadar gerilediğini ifade eden Başaran, "Normal daire fiyatına yalı daireleri satılıyor" dedi.
- Emlak&OTO
- 14.06.2019
- Gazete
Remax: Yalı almanın tam zamanı
Remax Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, KDV ve tapu harcı teşviklerinin de etkisiyle konut almanın en uygun zamanı olduğuna dikkat çekerek fiyatlarda daha fazla düşüş beklemediğini söyledi.
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