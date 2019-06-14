İmar Barışı’na başvuracaklar dikkat! Son 2 gün

Hazıran 2018'de yürürlüğe giren ve iki kez uzatılan İmar Barışı'nda sona gelindi. Başvuru süresi 15 Haziran'da sone erecek olan İmar Barışı'nda ödemeler için son tarih ise 30 Haziran olarak belirlendi. Bugüne kadar 10 milyon 79 bin başvuru yapılan İmar Barışı'ndan en fazla İstanbullular faydalandı. 1 milyon 747 bin başvurunun yapıldığı İstanbul'u 811 bin 452 başvuruyla İzmir, 469 bin başvuruyla Ankara izledi. Bugüne kadar yapılan başvurulardan yaklaşık 19 milyar 300 milyon lira gelir elde edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'nda yeni bir süre uzatımının, şu an için söz konusu olmadığını açıkladı. Vatandaşların İmar Barışı sürecinden yoğun şekilde faydalandığını ifade eden Bakan Kurum, "Kaçak yapılara da izin vermeyeceğimizi, tespit ettiğimiz kaçak yapıların da yıkımını belediye başkanlarımızla, valilerimizle yapacağımızı da ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

SIRA İKİNCİ AŞAMADA

İmar Barışı için 19 milyar 300 milyon liralık bedel yatırıldığını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tabii bunun ikinci aşamaları var. Vatandaşımız ikinci aşamada kat mülkiyetine geçip buraları teminatipotek gösterebilecek bir sürece girmiş olacaklar" diye konuştu.