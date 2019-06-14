AND pastel’de taşın-düşün dönemı

AND Gayrimenkul, İstanbul Kartal'da yapımını tamamladığı AND Pastel'de başlattığı 'Taşın- Düşün' kampanyası kapsamında, 1 yıllığına kiraladıkları evi satın almak isteyenlere yüzde 15 indirim yapıyor. 1 yılın sonunda veya öncesinde evi satın almak isteyenlerin depozitoları ve ödedikleri tüm kiralar dairenin bedelinden düşülüyor.