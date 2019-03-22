DAP'tan ilk alan yüzde 325 kazandı

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, konuta yatırımın orta ve uzun vadede yüksek getiri sağladığını belirterek, "Son 10, 20 yıla baktığınızda Türkiye'de gayrimenkulün kazandırdığını hiçbir yatırım kazandıramadı" dedi. DAP Yapı'nın son dönemde gerçekleştirdiği bazı projelerin ilk yatırımcısına yüzde 325'e varan oranlarda kazanç getirdiğini ifade eden Yılmaz, "İstmarina'da metrekaresi 4 bin liradan satışa çıkmıştık, son bağımsız birimlerini metrekare bedeli 14-17 bin lira aralığında verdik. Teras Kule'de ise satış fiyatı 5 bin liradan başlamıştı, şu anki fiyatlar 9 bin 500 liraya yükseldi. En başta bu projeden konut alanlar, şimdi yatırımlarını ikiye katlamış durumda" diye konuştu. Yılmaz, Adam Kule'de de lansmanda metrekaresi 4 bin liradan satışa sunulan konutların, günümüzde 11 bin liraya alıcı bulduğunu anlattı. İnşaatı devam eden DAP İzmir'in ise metrekaresinin 4 bin 200 liradan satışa çıktığını kaydeden Yılmaz, şu an 8 bin 300 lira bandında seyreden fiyatların daha bir yıl olmadan ikiye katlandığına dikkat çekti. DAP İzmir'in, şirketin İstanbul dışındaki ilk yatırımı olduğunu ifade eden Ziya Yılmaz, kaba inşaatı süren projenin ayda 10 kat eklenerek yükseldiğini söyledi. Yılmaz, projenin Aralık 2020 olarak açıklanan teslim tarihini erkene çektiklerini de açıkladı.
2 YILDA 4 BIN 600 KONUT TESLİM ETTİ
DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, son 2 yılda 4 bin 600'ün üzerinde ev teslimi gerçekleştirdiklerini belirterek, "DAP olarak iş bitirme becerileri, erken teslim ve stratejik projelerle sektöre örnek oluyoruz. Bu en az inşaat süreci kadar kıymetli, özenli bir konu" dedi. Yılmaz, 2019'un ilk yarısında, İstanbul'daki Validebağ Konakları ve Teras Kule projelerini teslim edeceklerini, bir sonraki teslimlerin ise DAP İzmir'de olacağını vurguladı.
YAVUZ KARAMAN
2 YILDA 4 BIN 600 KONUT TESLİM ETTİ
DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, son 2 yılda 4 bin 600'ün üzerinde ev teslimi gerçekleştirdiklerini belirterek, "DAP olarak iş bitirme becerileri, erken teslim ve stratejik projelerle sektöre örnek oluyoruz. Bu en az inşaat süreci kadar kıymetli, özenli bir konu" dedi. Yılmaz, 2019'un ilk yarısında, İstanbul'daki Validebağ Konakları ve Teras Kule projelerini teslim edeceklerini, bir sonraki teslimlerin ise DAP İzmir'de olacağını vurguladı.
YAVUZ KARAMAN
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