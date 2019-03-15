Bodrum artık dünya liginde

Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, son dönemde yabancıların Bodrum'a yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, Ocak 2013'te yeni projelerde ortalama 2 bin 660 lira olan metrekare fiyatlarının 5 bin liranın üzerine çıktığını söyledi. Doğru lokasyonda planlanan lüks projelerde bu rakamın 10 bin euroya kadar çıktığını anlatan Çağlar, artışın devam edeceği tahminini dile getirdi. İlçeye gelen turist sayısının 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 34 arttığını ifade eden Çağlar, "Yabancılar Türkiye'de yatırım yapmanın yollarını aramaya başladı. 2017'de Muğla'da yabancıya 634 konut satılırken, son 6 aydır yabancıya konut satışında aylık 100 rakamı test ediliyor. Gerek turizmde gerekse gayrimenkulde bu trendin 2019 yılında artarak devam etmesini bekliyoruz" dedi.
AVRUPALI'NIN MİAMİ'Sİ
GEÇEN yıllarda tüm projelerde toplanan taleplerde yerlilerin oranı yüzde 70-80'lerde iken, bu oranın yabancıların lehine tersine döndüğünü kaydeden Çağlar, "Özellikle Rusya, İran ve Almanya bu alanda öne çıkan ülkeler" şeklinde konuştu. Türkiye'deki gayrimenkul projelerinden uzak durmayı tercih etmiş Amerikalı yatırımcıların da Bodrum üzerinden Türkiye'ye gelmeye başladığını anlatan Dağlarca Çağlar, "Son dönemde gerçekleşen yatırımlarla artık Bodrum dünya ligine yükseldi. Öte yandan New York, Chicago gibi Kuzey Amerika bölgesinde yaşayan Amerikalılar için Miami ne ifade ediyorsa Bodrum da Avrupalılar için o anlama geliyor" diye konuştu.
7 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, halihazırda Bodrum'da 7 milyar dolarlık yatırımın olduğuna dikkat çekerek, tarihi dokuya dikkat ederek Bodrum'a yatırım yapanların kazanacağını vurguladı. Turgutreis'te 75 milyon euro yatırımla hayata geçirdikleri Swissotel Resort Bodrum Beach'in ardından bölgede Swissotel markalı bir otel için daha çalışmalara hız verdiklerini anlatan Çağlar, "100 milyon euro yatırımla hayata geçireceğimiz Swissotel Bodrum Hill'i 2020'de hizmete açacağız" ifadesini kullandı.
YAVUZ KARAMAN
AVRUPALI'NIN MİAMİ'Sİ
GEÇEN yıllarda tüm projelerde toplanan taleplerde yerlilerin oranı yüzde 70-80'lerde iken, bu oranın yabancıların lehine tersine döndüğünü kaydeden Çağlar, "Özellikle Rusya, İran ve Almanya bu alanda öne çıkan ülkeler" şeklinde konuştu. Türkiye'deki gayrimenkul projelerinden uzak durmayı tercih etmiş Amerikalı yatırımcıların da Bodrum üzerinden Türkiye'ye gelmeye başladığını anlatan Dağlarca Çağlar, "Son dönemde gerçekleşen yatırımlarla artık Bodrum dünya ligine yükseldi. Öte yandan New York, Chicago gibi Kuzey Amerika bölgesinde yaşayan Amerikalılar için Miami ne ifade ediyorsa Bodrum da Avrupalılar için o anlama geliyor" diye konuştu.
7 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, halihazırda Bodrum'da 7 milyar dolarlık yatırımın olduğuna dikkat çekerek, tarihi dokuya dikkat ederek Bodrum'a yatırım yapanların kazanacağını vurguladı. Turgutreis'te 75 milyon euro yatırımla hayata geçirdikleri Swissotel Resort Bodrum Beach'in ardından bölgede Swissotel markalı bir otel için daha çalışmalara hız verdiklerini anlatan Çağlar, "100 milyon euro yatırımla hayata geçireceğimiz Swissotel Bodrum Hill'i 2020'de hizmete açacağız" ifadesini kullandı.
YAVUZ KARAMAN
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