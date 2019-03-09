TOKİ 50 bin konut başvuru şartları nelerdir? Ankara, İstanbul, İzmir ucuz konut başvuruları nasıl yapılır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yakın zamanda TOKİ 50 bin konut projesiyle ilgili müjdeyi vatandaşlarla paylaştı. TOKİ 50 bin konut projesiyle ilgili detaylar belli olmaya başladı. Uygun fiyatla konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ 50 bin konut başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Ankara, İstanbul, İzmir ucuz konut başvuruları nasıl yapılır?

TOKİ 50 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde müjdesini verdiği, 67 şehirde, 140 projeyle yürütülecek 50 bin yeni sosyal konut hamlesinin ayrıntıları, düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 50 bin konutun, 32 bin 198'inin 2+1, 17 bin 802'sinin ise 3+1 olduğunu belirterek, "Alt gelir grubu vatandaşların daha rahat konut sahibi olabilmelerini sağlamak bakımından, 2+1 konut sayısı yüzde 64." dedi.

6 Mart itibarıyla talep toplanmaya başlandıklarını bildiren Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süredir ısrarla kültüre, tarihe, insana ve tabiata uygun bir şehircilik vurgusu yaptığını anımsattı.

Bulut, bu talimat doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalara başladıklarını belirterek, vatandaştan gelen talepler ve bizzat yerinde yapmış oldukları tespitler ile konut açığı olan yerleri belirlediklerini anlattı.

Projelerin hazırlanması sürecinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de etkisiyle arsa tahsislerinde ve planlama aşamasında hızla tamamladıklarının altını çizen Bulut, bu yeni projelerin insanları tabiatla daha çok buluşturan, aile, komşuluk ve mahalle kültürünü yaşatacak ve yardımlaşmayı canlı tutacak, az katlı yatay mimariyi esas alan konutlardan oluşacağını vurguladı.

Bulut, ayrıca doğal afetlere dayanıklı, çağdaş yaşamla uyumlu, sosyal donatıları bulunan, altyapısı, üst yapısı ve cepheleri ile mevcut kent dokusuyla bütünleşen yani çevreye uyumlu projeler olacağını belirterek, projelerde önem ve öncelik verdikleri konulardan bir tanesinin de mutlaka binaların az katlı olması olduğunu ifade etti.

TOKİ 50 BİN KONUT HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Artık bina kat sayılarını tanımlarken, görünür bina kat sayısını esas aldıklarını ve bodrum katları da normal kat olarak değerlendirdiklerini aktaran Bulut, kot farkından kaynaklanan, silüeti çirkinleştiren yapıların projelerinde görülemeyeceğini vurguladı.

Bulut, bu konuda İstanbul Ayazma'daki proje gibi bazı çok katlı projelerin de revize edilerek, tabiat-şehir ve insan dengesini gözeten az katlı, yatay mimari projeler haline getirildiğini bildirdi.

67 ilin dışında kalan diğer 14 ilde talep geldiği ve konut inşa edilebilecek alan olduğu sürece, bu projenin bu illerde de yapılabileceğini belirten Bulut, alt gelir grubu vatandaşların daha rahat konut sahibi olabilmelerini sağlamak bakımından, 2+1 konut sayısını yüzde 64 olduğunu bildirdi.

Bulut, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yüzde 64'ü 2+1, yüzde 36'sı 3+1 konut şeklinde. 50 bin konutun, 32 bin 198'i 2+1, 17 bin 802'si ise 3+1 şeklinde. 2+1 konutlarımız 75 metrekare ile 85 metrekare arasında değişmekte ve konut fiyatı 116 bin 400 liradan başlayıp, 13 bin 968 liradan başlayan peşinat miktarları ve 388 liralık aylık taksidi ile beraber 240 aya kadar vade seçeceği bulunmakta. 3+1 konutlarımız ise 110 metrekare ile 128 metrekare arasında değişmekte. Konut fiyatımız da 170 bin 720 lira. Peşinatı 17 bin civarında. Aylık taksidi 759 lira ve 180 aya kadar vadesi var. Görüldüğü gibi bugünün şartlarında bu fiyatlar kiranın bile altında. Dolayısıyla vatandaşlarımız kolaylıkla, rahatlıkla buradan konut sahibi olabilecek."

TOKİ 50 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ sosyal konut talep toplama işlemi, 6 Mart Çarşamba günü başlayacak. 50 bin konut sahibini bulacak. Bu konutların fiyatlarının 116 bin ile 399 bin lira arasında değişecek. Peki, TOKİ'de sosyal konut başvuruları nasıl yapılır? İşte cevabı...

Ödeme süresi 20 yıl olan TOKİ sosyal konutlar, düşük ve orta gelirli vatandaşları hedefleyecek. Fiyatlar ise 116 bin lira ila 399 bin lira arasında değişkenlik gösterecek. Bu konutların talep toplama işlemleri ise 6 Mart Çarşamba günü başlayacak. Ziraat Bankası ve Halk Bankası, talep toplama aşamasında devreye girecek olan bankalar olacak.

TOKİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ'nin alt gelir grubu ve emekliler için başvuru şartları "www.toki.gov.tr" sitesinden elde edilen bilgilere göre şöyledir:

- T.C. vatandaşı olması,

- Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması(Şehit Aileleri, Harp ve – Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve – Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

- Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

- Aylık hane halkı gelirinin 4.500 TL'den az olması

- Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması gerekmektedir.

TOKİ herhangi bir şekilde şans arttırmak için yapılan birden fazla başvuruyu kabul etmemektedir. Şehit ve Gazi yakınlarına, engellilere özel başvuru şartları olduğu ve bu kişilere öncelik tanınacağı da bilinmelidir.

TOKİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

- TC Kimlik fotokopisi

- Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve yetimlerden "Hak Sahipliği Belgesi"

- Engellilerden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi ya da en %40 oranında engelli olduğu yazılan ve tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporu

- Emeklilerden, emekli olduğunu gösteren belge istenmektedir.