Yabancıya satışta Aşçıoğlu rekoru

Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Aşçıoğlu, Türkiye'den gayrimenkul alan yabancılara vatandaşlık verilmesinde sınırın 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmesinin meyvelerini almaya başladıklarını söyledi. Düzenlemenin geçtiğimiz Eylül ayında uygulamaya başladığını anlatan Aşçıoğlu, son 4 ayda satışlarının yarısından fazlasını yabancılara yaptıklarını açıkladı. Cenk Aşçıoğlu, uygulamanın asıl etkisinin ise bu yıl içinde kendisini göstereceğini ifade ederek, "Bu yıl yabancıya satışların çok daha fazla artmasını bekliyoruz. Bu yıl rekor kırılacak gibi" dedi. Rusya, Türki Cumhuriyetler, Hindistan, Cezayir, İran, Irak, Güney Afrika ve Kanada gibi ülkelerden insanlara emlak sattıklarını kaydeden Aşçıoğlu, Pakistan gibi yeni pazarlara da yöneldiklerini anlattı.
Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Aşçıoğlu, yabancıya satışta yeni bir rekor beklediklerini anlattı.
BERLİN'DE ŞİRKET
Son dönemlerde İstanbul Ataköy'e yoğunlaştıklarını vurgulayan Aşçıoğlu, burada toplamda bin 100 ünitelik Selenium Retro, Selenium Ataköy ve Selenium Retro 9 projelerini hayata geçirdiklerini söyledi. Satışları yüzde 80 oranında tamamladıklarını belirten Aşçıoğlu, Ataköy'den ev alanlara yüzde 100 kazandırdıklarını ifade etti. Cenk Aşçıoğlu, İstanbul'un farklı bölgelerinde proje baktıklarını, Yalova, Bursa ve Trabzon gibi illerde de proje geliştirebileceklerini kaydetti. Yurt dışında ise Londra'da arayışta olduklarının altını çizen Aşçıoğlu, "Almanya Berlin'de ise bir şirket açtık. Selenium markası ile global bir marka olmak istiyoruz" diye konuştu. Aşçıoğlu, Dubai'de hayata geçirdikleri Midtown Selenium By Deyaar projesinin Eylül'de tamamlanacağını dile getirdi.
YAVUZ KARAMAN
Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Aşçıoğlu, yabancıya satışta yeni bir rekor beklediklerini anlattı.
BERLİN'DE ŞİRKET
Son dönemlerde İstanbul Ataköy'e yoğunlaştıklarını vurgulayan Aşçıoğlu, burada toplamda bin 100 ünitelik Selenium Retro, Selenium Ataköy ve Selenium Retro 9 projelerini hayata geçirdiklerini söyledi. Satışları yüzde 80 oranında tamamladıklarını belirten Aşçıoğlu, Ataköy'den ev alanlara yüzde 100 kazandırdıklarını ifade etti. Cenk Aşçıoğlu, İstanbul'un farklı bölgelerinde proje baktıklarını, Yalova, Bursa ve Trabzon gibi illerde de proje geliştirebileceklerini kaydetti. Yurt dışında ise Londra'da arayışta olduklarının altını çizen Aşçıoğlu, "Almanya Berlin'de ise bir şirket açtık. Selenium markası ile global bir marka olmak istiyoruz" diye konuştu. Aşçıoğlu, Dubai'de hayata geçirdikleri Midtown Selenium By Deyaar projesinin Eylül'de tamamlanacağını dile getirdi.
YAVUZ KARAMAN
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