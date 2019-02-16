Yatırımcının yeni gözdesi tarla

Bugünlerde tarlaya yatırım yapanlar kazançlı çıkıyor. Alternatif bir yatırım aracı haline gelen tarlaların satışında son dönemde gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor. Online gayrimenkul açık artırma sitesi Tapu.com'un verilerine göre; tarlaların en çok satıldığı illerin başında Antalya, Afyonkarahisar, Ardahan, Aydın, Çorum ve Bilecik geliyor. Tapu.com kurucu ortağı Emre Erşahin, tarlaya yatırım yapanların kazançlı çıktığını belirterek, tarla satışlarının dikkat çekici bir çıkış eğiliminde olduğunu söyledi.
FİYAT ARALIĞI GENİŞ
En çok talep gören tarlaların gelişmekte olan ve yatırım çeken noktalarda yer aldığına vurgu yapan Erşahin, satış fiyatlarının ise geniş bir yelpazede seyrettiğini belirtti.
FİYAT ARALIĞI GENİŞ
En çok talep gören tarlaların gelişmekte olan ve yatırım çeken noktalarda yer aldığına vurgu yapan Erşahin, satış fiyatlarının ise geniş bir yelpazede seyrettiğini belirtti.
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