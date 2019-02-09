Konutta faizin ateşi düşüyor

Döviz kurundaki dalgalanma ve artan mevduat faizlerine paralel olarak hızla yükselen konut kredisi faizlerinin ateşi düşmeye başladı. Son birkaç günde aylık yüzde 1.68'e kadar gerileyen konut kredisi faiz oranları, 5 ayın en düşük seviyesine ulaştı. 2018'in Ağustos ve Eylül aylarında son yılların en yüksek seviyesini gören konut kredisi faizleri, Ekim ayından beri düşüş trendine girmişti. Şubat ayının ilk haftasında düşüş trendi hız kazandı ve bankalar arka arkaya konut kredisi faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı.

DEVLET BANKALARI ÖNCÜ

Konut kredisi faiz oranlarını düşürme konusunda devlet bankaları yine başı çekti. Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranını yüzde 1.68'e çekerken; Halkbank ve VakıfBank, faizi yüzde 1.77 olarak güncelledi. Özel bankalar da devlet bankalarıyla rekabet edebilecek konut kredi faiz oranları açıkladı. ING Bank ve ICBC Turkey, 120 ay vadede aylık yüzde 1.69 faiz oranıyla kredi kullanacaklarını duyururken; TEB, aynı vadede konut kredisi faiz oranını yüzde 1.70'e çekti. Öte yandan Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank ve İş Bankası, anlaşmalı konut projelerinde faiz oranını aylık yüzde 0.98 olarak uygulamaya devam ediyor.



DEVAM EDECEK

Bankaların konut kredisi faizlerinde tavan oran yüzde 2.60. Ortalama faiz oranı ise yüzde 2'ye yaklaştı. Önümüzdeki dönemde konut kredisi faiz oranlarının düşmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Konut üreticileri ve tüketicinin beklentisi faiz oranlarının psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına düşmesi.





FARK BÜYÜK

Yüzde 1.68 faiz oranıyla 10 yıl vadeli 100 bin liralık konut kredisinin aylık taksiti bin 943 lira, toplam geri ödeme miktarı 234 bin lira, yıllık maliyet oranı ise yüzde 22.5 oluyor. Faiz oranı yüzde 2'ye çıktığında ise aynı miktarda kredi için taksit tutarı 2 bin 204 liraya, geri ödenecek toplam tutar 264 bin 577 liraya, yıllık maliyet oranı ise yüzde 26.8'e yükseliyor.

Yavuz KARAMAN