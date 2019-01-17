Yabancıya konut satışında tüm zamanların rekoru kırıldı

Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik ve faizlerin yıllıkta yüzde 3'lere çıkmasının ardından konut satışlarında yaşanan düşüş 2018'in son verisine de yansıdı. Her ne kadar aralık ayında satışlar yüzde 2,9 oranında artsa da konut satışları 2018 yılının tamamında bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azalış kaydetti.

1 MİLYON 375 BİN KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

2018 yılında ülke genelinde 1 milyon 375 bin konut satış sonucu el değiştirdi. Satış sayılarında listenin başını İstanbul çekerken Ankara ve İzmir listede ilk 3'de yer alan iki il oldu. Ardahan, Hakkâri ve Bayburt ise en az konut satışının yayıldığı iller oldu.

İPOTEKLİ SATIŞTA BÜYÜK AZALIŞ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79 oranında azalış göstererek 7 148 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,2 olarak gerçekleşti.