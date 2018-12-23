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  • 23.12.2018 10:04

Ev almak isteyenlere büyük fırsat! Bu tarihi sakın kaçırmayın

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kampanya üstüne kampanya yapılıyor. Konut firmaları tarafından yapılan yüzde 20 indirime, bankalar da faiz indirimi ile destek verdi. Bu kampanyalar devletin verdiği KDV ve tapu harcı teşviki ile birleşince ev almak isteyenlerin elini rahatlattı.

Ev almak isteyenlere büyük fırsat! Bu tarihi sakın kaçırmayın

Yıl sonuna kadar sürecek fırsatlar arasında en avantajlısı KDV ve tapu harcı indirimleri. Hükümet konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV oranını, yüzde 8'e, tapu harcı oranı da binde 20'den binde 15'e düşürmüştü. Yani tapu harcı oranı da yüzde 4'ten yüzde 3'e inmiş oldu. Alıcı ve satıcı tapu harcını yüzde 1.5 olarak yarı yarıya ödeyecek. İndirimli tapu harcı oranı, sadece konut ve işyeri alımlarında geçerli.

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