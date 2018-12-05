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  • Emlak&OTO
  • 05.12.2018 09:14

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yasa Meclis'te! cılara büyük müjde

Milyonlarca cı ve ev sahibini ilgilendiren yasa Meclis'e geldi. Sunulan teklife göre kira artışı yerine 'ye göre belirlenecek. Bu sayede kiracıların yüzde 10 daha az kira ödemeleri sağlanacak. İşte detaylar...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yasa Mecliste

20 milyon kiracının olduğu Türkiye'de Melis'e sunulan teklif yasalaşırsa, kiralar TÜFE'ye göre artacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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