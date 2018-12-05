Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yasa Meclis'te! Kiracılara büyük müjde
Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren yasa Meclis'e geldi. Sunulan teklife göre kira artışı ÜFE yerine TÜFE'ye göre belirlenecek. Bu sayede kiracıların yüzde 10 daha az kira ödemeleri sağlanacak. İşte detaylar...
20 milyon kiracının olduğu Türkiye'de Melis'e sunulan teklif yasalaşırsa, kiralar TÜFE'ye göre artacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.