Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA muhabirine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde dar gelirli vatandaşlar için başlatılan Sosyal Konut Projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2003'ten bugüne yaklaşık 840 bin konut üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Kurum, "Bunların 720 bini alt gelir ve orta gelire hitap eden sosyal içerikli konutlar. Bunları yüzde 5-10 peşin, 20 yıla varan vadelerle vatandaşımıza veriyoruz ve barınma ihtiyacını gidermesi noktasında devletimiz destek oluyor." diye konuştu.

Vatandaşa ödeme kolaylığı sağlaması açısından dönemsel artış oranlarının sabitlenmesine ilişkin önemli bir düzenleme yaptıklarını hatırlatan Kurum, "Borçlu olan vatandaşımıza TEFE-TÜFE uygulamasıyla bu satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu TEFE-TÜFE uygulamalarına da yüzde 8-10 ve 12'yi aşmayacak sınır getirdik. Vatandaşımız o noktada ödeme kolaylığı içerisine girdi." ifadelerini kullandı.