Bugünkü
Takvim
  • Emlak&OTO
  • 16.11.2018 10:54
  • Son Güncelleme: 16.11.2018 11:34

On binlerce dar gelirliye müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı yaptığı açıklamada kapsamında 655 bin hak sahibi vatandaşın konutunun teslim edildiğini duyurdu. Kurum bir müjde de vererek bu yıl içerisinde 46 bin 700 konutun daha tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA muhabirine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde dar gelirli vatandaşlar için başlatılan Sosyal Konut Projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2003'ten bugüne yaklaşık 840 bin konut üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Kurum, "Bunların 720 bini alt gelir ve orta gelire hitap eden sosyal içerikli konutlar. Bunları yüzde 5-10 peşin, 20 yıla varan vadelerle vatandaşımıza veriyoruz ve barınma ihtiyacını gidermesi noktasında devletimiz destek oluyor." diye konuştu.

Vatandaşa ödeme kolaylığı sağlaması açısından dönemsel artış oranlarının sabitlenmesine ilişkin önemli bir düzenleme yaptıklarını hatırlatan Kurum, "Borçlu olan vatandaşımıza TEFE-TÜFE uygulamasıyla bu satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu TEFE-TÜFE uygulamalarına da yüzde 8-10 ve 12'yi aşmayacak sınır getirdik. Vatandaşımız o noktada ödeme kolaylığı içerisine girdi." ifadelerini kullandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEmlak&OTO HaberleriOn binlerce dar gelirliye TOKİ müjdesi
Diğer Emlak&OTO Haberleri Tüm emlak&oto haberleri
Tüm Emlak&OTO Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar