Kira, hem vatandaş için hem de esnaf ve işletmeler için önemli bir gider. Ekim-kasım ayları kira kontratlarının yoğun şekilde yenilendiği dönem. Her yıl yenilenen kiranın ne kadar artacağı ise hep kafaları karıştırıyor. Ancak bunun yasal bir sınırı var ve bu sınır 1Temmuz 2012'de çıkan yeni Borçlar Kanunu ile belirlenmiş durumda.
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