  • Emlak&OTO
  • 08.11.2018 11:14
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 11:14

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kira oranı nasıl hesaplanır?

lar ve ev sahipleri her yıl kira sözleşmesini yeniliyor. Yenilenen bu sözleşme ile birlikte yeni kira oranı da belirleniyor. Türkiye'de yaklaşık olarak 20 milyon kişi kiralık ev ya da iş yeri için mülk sahibine kira ödüyor. Peki yenilenen sözleşme ile kiralara en fazla yüzde kaç yapılabilir? Kira zam oranı en fazla ne kadar olur? Kiraya ne kadar zam yapılabilir? İşte milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren haber...

Kira, hem vatandaş için hem de esnaf ve işletmeler için önemli bir gider. Ekim-kasım ayları kira kontratlarının yoğun şekilde yenilendiği dönem. Her yıl yenilenen kiranın ne kadar artacağı ise hep kafaları karıştırıyor. Ancak bunun yasal bir sınırı var ve bu sınır 1Temmuz 2012'de çıkan yeni Borçlar Kanunu ile belirlenmiş durumda.

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