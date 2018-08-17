Öncelik alan bazlı dönüşüm

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, Türkiye'nin coğrafya itibarıyla deprem bölgesinde yer aldığını belirterek, "Önceliğimiz kentsel dönüşüm. Riski yüksek alanlarda çalışmalarımızı daha hızlı ve çözüm odaklı bir anlayışla sürdürmeye devam ediyoruz. Yapılarımızı depreme dayanıklı hale getirirken yerinde dönüşümü esas alıyor, vatandaşımızı mağdur etmeden alan bazlı dönüşüme önem veriyoruz" dedi.
Kurum, başta deprem olmak üzere, olası afetlerde oluşacak zararların azaltılmasını, çarpık ve düzensiz kentleşme sorunlarının çevre ile uyumlu, estetik, özgün mimari özelliklerine sahip yapılaşmayla giderilmesini hedeflediklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde detayları paylaşılan 100 günlük icraat planında da kentsel dönüşümünün geniş yer bulduğunu kaydeden Kurum, şöyle konuştu:
2 MİLYARLIK KİRA YARDIMI
"100 gün içerisinde; 23 bölgede 17 bin konut ve işyerini tamamlayacak, 16 bin adedinin temelini atacağız. Ülke genelinde risk taşıyan 7.5 milyon bağımsız birimi dönüştürmeyi hedefliyoruz. 2012 yılından bugüne kentsel dönüşüm kapsamında hak sahibi vatandaşlarımıza 2 milyar liraya yakın kira yardımı yaptık. Toplam 1 milyon 300 bin adet bağımsız birimde halihazırda dönüşüm çalışmalarımız devam etmektedir. 17 Ağustos benzeri hadiselerin tekrar yaşanmaması için başta devletimiz olmak üzere hepimize sorumluluk düşüyor. Deprem ve diğer tüm felaketlerde hasar ve kayıpların yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz."
Kurum, başta deprem olmak üzere, olası afetlerde oluşacak zararların azaltılmasını, çarpık ve düzensiz kentleşme sorunlarının çevre ile uyumlu, estetik, özgün mimari özelliklerine sahip yapılaşmayla giderilmesini hedeflediklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde detayları paylaşılan 100 günlük icraat planında da kentsel dönüşümünün geniş yer bulduğunu kaydeden Kurum, şöyle konuştu:
2 MİLYARLIK KİRA YARDIMI
"100 gün içerisinde; 23 bölgede 17 bin konut ve işyerini tamamlayacak, 16 bin adedinin temelini atacağız. Ülke genelinde risk taşıyan 7.5 milyon bağımsız birimi dönüştürmeyi hedefliyoruz. 2012 yılından bugüne kentsel dönüşüm kapsamında hak sahibi vatandaşlarımıza 2 milyar liraya yakın kira yardımı yaptık. Toplam 1 milyon 300 bin adet bağımsız birimde halihazırda dönüşüm çalışmalarımız devam etmektedir. 17 Ağustos benzeri hadiselerin tekrar yaşanmaması için başta devletimiz olmak üzere hepimize sorumluluk düşüyor. Deprem ve diğer tüm felaketlerde hasar ve kayıpların yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz."
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