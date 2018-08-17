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Kalite ve güvenlik birinci unsurlar

Kalite ve güvenlik birinci unsurlar
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, tüm yapıların yönetmenliklerine uygun, maksimum güven ve kalite düzeyinde üretilmesi gerektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu: "Yapı ve gayrimenkul sektörü ekonomimizin lokomotifleri arasındadır. Türk insanı için ev almak da hayatlarındaki en önemli kararlardan bir tanesi. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, hem inşaatı yapanlar, hem de alanlar için 'kalite ve güvenlik' unsuru öncelikli oluyor. Bunlardan yola çıkarak, müteahhitlerimize standartlarına uygun yapı malzemeleri kullanmalarını; tüketicilere de yapı malzemeleri kalitesi hakkında mutlaka bilgi edinmelerini öneriyoruz."
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