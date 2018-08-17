İmar barışı ivme kazandıracak

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 19'uncu yıldönümü nedeniyle açıklamada bulunan GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, "Bugün Türkiye genelinde milyonlarca konutta halen binaların gücünü zayıflatan en önemli faktörlerden biri olan korozyonun önüne geçen su yalıtımı yok. 7.5 milyon konut ise dönüştürülmesi gereken konut statüsünde bulunuyor. Topraklarının büyük çoğunluğu deprem kuşağında yer alan ülkemizde depreme hazırlıklı olmak için güvenli ve kaliteli yapılaşma anlayışıyla hereket etmeliyiz ve kentsel dönüşüm fırsatını iyi değerlendirmeliyiz" dedi.
Kentsel dönüşümün hız kazanması konusunda İmar Barışı'nın büyük önem taşığını vurgulayan Yetgin, şöyle konuştu: "Yılda 500 bin adet konutu dönüştürürsek, dönüşümü 15 yıl gibi bir sürede tamamlayabiliyoruz. Bunun için zaman kaybetmeden, prosedürlere kısa yollar oluşturarak sorunları çözüp, önümüzdeki 15 yılda bu problemi el birliğiyle atlatmamız gerekiyor. İmar Barışı, hem Türkiye için kangren olmuş bir sorunu ortadan kaldıracak hem de yarattığı gelir ile kentsel dönüşüme ivme kazandıracak." Kentsel dönüşüm sürecinin başta büyükşehirler olmak üzere kapsamlı bir imar reformu ile planlanması gerektiğine dikkat çeken Yetgin, "Şehirlerimizi, talep ve ihtiyaçlara göre planlayıp geliştirmeli, değiştirmeli ve dönüştürmeliyiz. İlgili yönetmeliklerin ihtiyaçlara ne ölçüde yanıt verdiğinin sorgulanmasını ve denetlenmesini sağlamalıyız" dedi. Yetgin, GYODER olarak, kentsel dönüşüm çalışmalarına katkıda bulunacaklarını söyledi.
Kentsel dönüşümün hız kazanması konusunda İmar Barışı'nın büyük önem taşığını vurgulayan Yetgin, şöyle konuştu: "Yılda 500 bin adet konutu dönüştürürsek, dönüşümü 15 yıl gibi bir sürede tamamlayabiliyoruz. Bunun için zaman kaybetmeden, prosedürlere kısa yollar oluşturarak sorunları çözüp, önümüzdeki 15 yılda bu problemi el birliğiyle atlatmamız gerekiyor. İmar Barışı, hem Türkiye için kangren olmuş bir sorunu ortadan kaldıracak hem de yarattığı gelir ile kentsel dönüşüme ivme kazandıracak." Kentsel dönüşüm sürecinin başta büyükşehirler olmak üzere kapsamlı bir imar reformu ile planlanması gerektiğine dikkat çeken Yetgin, "Şehirlerimizi, talep ve ihtiyaçlara göre planlayıp geliştirmeli, değiştirmeli ve dönüştürmeliyiz. İlgili yönetmeliklerin ihtiyaçlara ne ölçüde yanıt verdiğinin sorgulanmasını ve denetlenmesini sağlamalıyız" dedi. Yetgin, GYODER olarak, kentsel dönüşüm çalışmalarına katkıda bulunacaklarını söyledi.
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