Dünya örnek alıyor

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Başkanı Murat Kayacı, gelişmiş teknolojileri kullanarak tüm depremlerde kullanılabilecek bir altyapı oluşturmak için çalıştıklarını belirterek, "Afet derecesinde sayılabilecek olası büyük depremler için gerçekleştirdiğimiz yeni DASK Afet Yönetim Sistemi projemiz, konusunda dünyaya referans olabilecek yatırım ve işbirlikleriyle yürütülüyor. Hedefimiz, vatandaşlarımızın yaşamlarına kaldıkları yerden devam etmelerini sağlamak" ifadelerini kullandı.



YÜZDE 50 SİGORTALI

DASK'tan yapılan açıklamaya göre; Marmara Depremi'nin 19'uncu yılında Türkiye genelinde sigortalılık oranı yüzde 50 seviyesinde bulunuyor. Verilere göre, sigortalılık oranları incelendiğinde, Marmara Bölgesi açık ara ilk sırada yer alırken; Marmara'yı Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi takip ediyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise sigortalılık oranında son sırada bulunuyor. Poliçe adedi, sigortalılık oranı, havuzun büyüklüğü ve teknolojik altyapı gibi özellikleriyle doğal afet havuzları açısından diğer ülkeler nezdinde Türkiye bir model olarak kabul ediliyor. Son yıllarda başta Pakistan, İran, Güney Kore, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Moğolistan ve Romanya gibi ülkeler olmak üzere birçok ülke DASK'ın Türkiye'deki çalışmalarını model alıyor. DASK yetkilileri; İngiltere, Japonya, Yunanistan, İtalya, Filipinler, Çin, Meksika ve Makedonya gibi ülkelerden gelen kurumlara DASK'ı anlatıyor.

VATANDAŞA 186 MİLYON TL

Murat Kayacı, Türkiye'de zorunlu deprem sigortası bulunan konut sayısının 8.6 milyona ulaştığını belirterek, DASK'ın kuruluşundan bu yana yapılan hasar ödeme miktarının 186 milyon lira olduğunu bildirdi. Kayacı, "Günde sadece 58 kuruş ayırarak konutları depreme karşı sigortalamak mümkün. Depremin etkileri düşünülünce bu teminat son derece önemli" dedi.