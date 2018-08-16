Bakan Kurum’dan kampanya müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiren bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Uygun faiz oranları ve ödeme koşullarıyla yeni kampanyalar yapılacak. Bu kampanyanın ayrıntıları önümüzdeki günlerde açıklanacak" dedi. Gayrimenkul sektörünün, 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından, vatandaşların ev sahibi olması için önemli bir fedakarlık örneği gösterdiğini söyleyen Murat Kurum, "Bugün de ülkemize yönelik yürütülen bu ekonomik kuşatmaya karşı en güçlü şekilde mücadele edecekler ve yeni bir fedakarlık dönemini başlatarak vatandaşlarımızı mağdur etmeden uygun koşullarda konut sahibi yapacaklar" diye konuştu. Bakan Kurum'un önümüzdeki günlerde inşaat, inşaat malzemeleri ve gayrimenkul sektörü temsilcileri ile bir araya geleceği öğrenildi.
ABD MALI YOK
Öte yandan, dolarda görülen spekülatif hareketlere karşı bir adım da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan geldi. Murat Kurum, bakanlık tarafından inşa edilecek yapılarda ABD menşeli inşaat malzemelerinin kullanılmayacağını açıkladı.
120 AYA YÜZDE 0.98 FAİZ
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, planlanan kampanyanın detayları hakkında bilgi verdi. Kampanyanın yaklaşık 1 ay sürmesinin planlandığını kaydeden Elmas, "Faiz oranını yüzde 1'in altına çekeceğiz, 0.99 veya 0.98 olacak. 120 aya varan vade imkanıyla tüketicilerin karşısına çıkacağız. Düşük peşinat ve bir miktar ara ödeme olabilir" dedi. Elmas, çok talep olması halinde kampanyanın 1 ay veya 15 gün uzatılabileceğini de sözlerine ekledi.
YAVUZ KARAMAN
ABD MALI YOK
Öte yandan, dolarda görülen spekülatif hareketlere karşı bir adım da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan geldi. Murat Kurum, bakanlık tarafından inşa edilecek yapılarda ABD menşeli inşaat malzemelerinin kullanılmayacağını açıkladı.
120 AYA YÜZDE 0.98 FAİZ
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, planlanan kampanyanın detayları hakkında bilgi verdi. Kampanyanın yaklaşık 1 ay sürmesinin planlandığını kaydeden Elmas, "Faiz oranını yüzde 1'in altına çekeceğiz, 0.99 veya 0.98 olacak. 120 aya varan vade imkanıyla tüketicilerin karşısına çıkacağız. Düşük peşinat ve bir miktar ara ödeme olabilir" dedi. Elmas, çok talep olması halinde kampanyanın 1 ay veya 15 gün uzatılabileceğini de sözlerine ekledi.
YAVUZ KARAMAN
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