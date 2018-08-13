Kiralık araca yatırım hamlesi

Araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996'da kurulan ve 130 firmanın üyesi olduğu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi Kantar TNS işbirligi ile 'TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu'nu açıkladı.
Rapora göre; operasyonel araç kiralama sektörü ilk 6 aylık dönemde Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yüzde 21.6'sı olan 59 bin 675 adet yeni aracı filosuna kattı. Bu dönemde, 6 milyar 407 milyon lira yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 30 milyar 955 milyon lirayı aştı. Operasyonel kiralama sektörünün filosunda bulunan toplam araç sayısı ise ilk 6 aylık dönemde 364 bin 653 adede ulaştı.
TOKKDER Başkanı İnan Ekici, "Hafif ticari araç kiralamasının önündeki engeller kaldırılsın" dedi.
RENAULT İLK SIRADA
İlk 6 aylık dönemde Renault yüzde 27.7'lik pazar payı ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka olmayı sürdürdü. Renault'yu, yüzde 14.8 ile Volkswagen takip etti. Sektörün araç parkının yüzde 52.2 gibi önemli bir kısmı kompakt sınıf araçlardan oluşurken; küçük sınıf araçlar yüzde 26.5, üst orta sınıf araçlar ise 13.5 pay aldı. Sektörün araç parkının yüzde 93.8'ünü dizel araçların oluşturması dikkat çekerken, otomatik vitesli araçların payı ise yüzde 51.6 olarak gerçekleşti. 2017'de yaklaşık 7 milyar 117 milyon lira vergi ödeyen operasyonel araç kiralama sektörü, 2018'in ilk 6 aylık döneminde yaklaşık 3 milyar 271 milyon lira vergi ödeyerek ülke ekonomisine yaptığı katkıları sürdürdü.
TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, "Ekonomideki çarklar döndüğü sürece 2018 sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün, geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 büyüyeceğini öngörüyoruz. Çünkü, firmaların araç ihtiyaçları sürüyor. Sektörün ekonomiye değer yaratabilmesi ve ivmesinin düşmemesi için hafif ticari araç kiralamasının önündeki engellerin bir an önce kaldırılması gerekiyor. Bu konuda sektör destek bekliyor" dedi.
HALİT BOLKAN
Rapora göre; operasyonel araç kiralama sektörü ilk 6 aylık dönemde Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yüzde 21.6'sı olan 59 bin 675 adet yeni aracı filosuna kattı. Bu dönemde, 6 milyar 407 milyon lira yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 30 milyar 955 milyon lirayı aştı. Operasyonel kiralama sektörünün filosunda bulunan toplam araç sayısı ise ilk 6 aylık dönemde 364 bin 653 adede ulaştı.
TOKKDER Başkanı İnan Ekici, "Hafif ticari araç kiralamasının önündeki engeller kaldırılsın" dedi.
RENAULT İLK SIRADA
İlk 6 aylık dönemde Renault yüzde 27.7'lik pazar payı ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka olmayı sürdürdü. Renault'yu, yüzde 14.8 ile Volkswagen takip etti. Sektörün araç parkının yüzde 52.2 gibi önemli bir kısmı kompakt sınıf araçlardan oluşurken; küçük sınıf araçlar yüzde 26.5, üst orta sınıf araçlar ise 13.5 pay aldı. Sektörün araç parkının yüzde 93.8'ünü dizel araçların oluşturması dikkat çekerken, otomatik vitesli araçların payı ise yüzde 51.6 olarak gerçekleşti. 2017'de yaklaşık 7 milyar 117 milyon lira vergi ödeyen operasyonel araç kiralama sektörü, 2018'in ilk 6 aylık döneminde yaklaşık 3 milyar 271 milyon lira vergi ödeyerek ülke ekonomisine yaptığı katkıları sürdürdü.
TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, "Ekonomideki çarklar döndüğü sürece 2018 sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün, geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 büyüyeceğini öngörüyoruz. Çünkü, firmaların araç ihtiyaçları sürüyor. Sektörün ekonomiye değer yaratabilmesi ve ivmesinin düşmemesi için hafif ticari araç kiralamasının önündeki engellerin bir an önce kaldırılması gerekiyor. Bu konuda sektör destek bekliyor" dedi.
HALİT BOLKAN
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