Türk inşaatçı yurt dışında gaza bastı

Türkiye Müteahhitler Birliği'nin (TMB) 'Yeni Sistem, Yeni Dönem, Yeni Beklentiler' başlıklı Temmuz 2018 İnşaat Sektörü Analizi'ne göre; Türk müteahhitler 2018 yılının ilk yarısında, yurt dışında 9.2 milyar dolarlık yeni proje üstlendi. Türkiye müteahhitlik şirketleri tarafından 1972'den 2018'in Haziran ayı sonuna kadar 120 ülkede üstlenilen 9 bin 375 projenin toplam bedelinin 367 milyar dolar olduğu belirtilen analizde, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine ilişkin şu tespite yer verildi:
9.2 MİLYAR DOLAR
"Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2012 ve 2013'te yurt dışında yeni üstlenilen iş tutarı 30 milyar dolar boyutuna ulaşmışken, bu tutar bölgedeki jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatlarındaki gerileme ve Rusya ile yaşanan krizin etkisiyle 2016'da 14 milyar dolara inmiştir. Yeni üstlenilen proje tutarı 2017'de yaklaşık 15 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, bu yılın ilk 6 ayında 9.2 milyar dolarla yüzünü yukarıya dönmüştür."
9.2 MİLYAR DOLAR
"Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2012 ve 2013'te yurt dışında yeni üstlenilen iş tutarı 30 milyar dolar boyutuna ulaşmışken, bu tutar bölgedeki jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatlarındaki gerileme ve Rusya ile yaşanan krizin etkisiyle 2016'da 14 milyar dolara inmiştir. Yeni üstlenilen proje tutarı 2017'de yaklaşık 15 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, bu yılın ilk 6 ayında 9.2 milyar dolarla yüzünü yukarıya dönmüştür."
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