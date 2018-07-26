NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Nef'in, lokasyon, fiyat, hedef kitle ve projede kullanılan malzemelerle, lüks segmenti hedefleyen yeni bakış açısı 'Reserve' konseptini Bodrum'da tanıttı. Yeni yatırım merkezi olarak Bodrum'u seçtiklerini anlatan Timur, bölgede Reserve konseptli üçüncü proje için çalıştıklarını açıkladı. Nef Yalıkavak ve Nef Gölköy projelerine olan ilgiden memnun olduklarını söyleyen Timur, "Lüks segmenteki Yalıkavak ve Gölköy projelerimizden sonra Turgutreis'te 160 dönümlük yeni bir arsaya önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz" diye konuştu.
BANYAN TREE İŞLETECEK
Üç tarafı denizle çevrili 116 dönümlük bir yarımadada yer alan Nef Yalıkavak, 398 adet villa ve rezidanstan oluşuyor. Rezidansların tümü deniz görüyor. Nef Yalıkavak, 460 metre uzunluğunda bir sahil şeridine, 2 bin metrekarelik bir kumsala sahip. Timur, lansmana çıkmadan projenin yüzde 60'ını sattıklarını belirterek, "Nef Yalıkavak'ta dünyanın en lüks resort otel zincirlerinden Banyan Tree yer alacak. Banyan Tree, böylece Avrupa'daki ilk otelini de Türkiye'de açmış olacak" dedi.
BİR TEK AĞAÇ KESİLMEDİ
Nef Reserve'in ikinci projesi ise Gölköy'de hayata geçiyor. Denize sıfır yaklaşık 50 bin metrekarelik arazide 38 villadan oluşacak projenin işletmesini de Banyan Tree üstleniyor. Timur, Nef Gölköy'ün hiçbir ağaç kesilmeden şekillenen örnek ve prestij projesi olacağını kaydederek, "Bu proje için hayatımın projesi diyebilirim" dedi.
YAVUZ KARAMAN
BANYAN TREE İŞLETECEK
Üç tarafı denizle çevrili 116 dönümlük bir yarımadada yer alan Nef Yalıkavak, 398 adet villa ve rezidanstan oluşuyor. Rezidansların tümü deniz görüyor. Nef Yalıkavak, 460 metre uzunluğunda bir sahil şeridine, 2 bin metrekarelik bir kumsala sahip. Timur, lansmana çıkmadan projenin yüzde 60'ını sattıklarını belirterek, "Nef Yalıkavak'ta dünyanın en lüks resort otel zincirlerinden Banyan Tree yer alacak. Banyan Tree, böylece Avrupa'daki ilk otelini de Türkiye'de açmış olacak" dedi.
BİR TEK AĞAÇ KESİLMEDİ
Nef Reserve'in ikinci projesi ise Gölköy'de hayata geçiyor. Denize sıfır yaklaşık 50 bin metrekarelik arazide 38 villadan oluşacak projenin işletmesini de Banyan Tree üstleniyor. Timur, Nef Gölköy'ün hiçbir ağaç kesilmeden şekillenen örnek ve prestij projesi olacağını kaydederek, "Bu proje için hayatımın projesi diyebilirim" dedi.
YAVUZ KARAMAN
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