İngiltere’de Brexit fırsatı

20 yıldır İngiltere'nin başkenti Londra'da emlak danışmanlık hizmeti veren Allytta Emlak Danışmanlık'ın CEO'su Neşe Jenkins, Temmuz ve Ağustos aylarının İngiltere'de emlak yatırımı için en ideal dönem olduğunu söyledi.
'İLGİ ARTTI'
İngiliz İstatistik Ofisi'nin Mayıs 2018 verilerine göre Londra'da konut fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 0.7 oranında düşüş gösterdiğini kaydeden Jenkins, bu oranın 2009'dan bu yana gerçekleşen en büyük düşüş olduğunu vurguladı. Haziran 2016'daki Brexit olarak adlandırılan Avrupa Birliği'nden ayrılma referandumu sonrasında konut fiyatlarının düşmeye başladığını anlatan Jenkins, "Buna karşın yatırım yapmak isteyenlerin pazarlık payı ise yüzde 10'lara kadar çıkabiliyor. Kira getirilerinin de önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 10'lara çıkabileceği öngörülüyor" şeklinde konuştu. Son 3 yıldır Türkiye'deki yatırımcıların İngiltere'deki emlak sektörüne ilgisinin arttığını anlatan Neşe Jenkins, sözlerine şöyle devam etti: "Geçmişte belli sermayelere sahip ailelerin tercihi, özellikle Londra lokasyonlu yüksek fiyatlı malikaneler, lüks apartman daireleriydi. Şimdilerde ise daha düşük bütçeli, mütevazı daire satışları ağırlık kazanmış durumda."
'İLGİ ARTTI'
İngiliz İstatistik Ofisi'nin Mayıs 2018 verilerine göre Londra'da konut fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 0.7 oranında düşüş gösterdiğini kaydeden Jenkins, bu oranın 2009'dan bu yana gerçekleşen en büyük düşüş olduğunu vurguladı. Haziran 2016'daki Brexit olarak adlandırılan Avrupa Birliği'nden ayrılma referandumu sonrasında konut fiyatlarının düşmeye başladığını anlatan Jenkins, "Buna karşın yatırım yapmak isteyenlerin pazarlık payı ise yüzde 10'lara kadar çıkabiliyor. Kira getirilerinin de önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 10'lara çıkabileceği öngörülüyor" şeklinde konuştu. Son 3 yıldır Türkiye'deki yatırımcıların İngiltere'deki emlak sektörüne ilgisinin arttığını anlatan Neşe Jenkins, sözlerine şöyle devam etti: "Geçmişte belli sermayelere sahip ailelerin tercihi, özellikle Londra lokasyonlu yüksek fiyatlı malikaneler, lüks apartman daireleriydi. Şimdilerde ise daha düşük bütçeli, mütevazı daire satışları ağırlık kazanmış durumda."
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