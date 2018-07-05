Yazlık fiyatında şampiyon Çeşme

TAPUSOR.COM'UN 'Türkiye Geneli, Tatil İçin Tercih Edilen Yerleşimlerde Konut Değerleri' başlıklı araştırmasına göre, Türkiye'nin tatil için en çok tercih edilen Ege ve Marmara bölgelerinde yazlıklara talep ciddi şekilde arttı. Özellikle sezonluk kiralamalarda büyük yoğunluk dikkat çekerken, çok sayıda kişi de İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden Çeşme ve Bodrum gibi bölgelere akın ediyor. Yazlık bölgelerde ortalama metrekare fiyatında 8 bin 641 lira ile İzmir'in Çeşme ilçesi başı çekerken, ikinci sırada 5 bin 582 lira ile Muğla'nın Bodrum ilçesi, üçüncü sırada ise 4 bin 473 lirayla Antalya Kaş yer aldı. Muğla Datça'nın 4 bin 181 lira ortalama metrekare satış fiyatıyla dördüncü sırada yer aldığı listede, İzmir Urla 4 bin 39 lirayla beşinci, İzmir Foça 3 bin 820 lirayla altıncı, İzmir Karaburun 3 bin 755 lirayla yedinci, Muğla Marmaris 3 bin 623 lirayla sekizinci, Muğla Fethiye 3 bin 96 lirayla dokuzuncu sırada yer aldı. Listede Ege ve Marmara, İzmir, Antalya ve Muğla dışında yer alan tek ilçe ise Şile. Şile'de yazlıkların ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 32 lira oldu.
ERDEK YÜKSELİŞTE
Araştırmaya göre, son bir yılda en fazla prim yapan tatil beldesi Balıkesir'in Erdek ilçesi oldu. Son bir yılda yazlık fiyatları Erdek'te yüzde 34.7 artarken, onu yüzde 26.9 yükselişle Çeşme, yüzde 25.3 ile Fethiye takip etti. İzmir Seferihisar'da yazlıkların ortalama metrekare fiyatı son bir yılda yüzde 23.4 yükseliş gösterirken, onu yüzde 23.1 primle İzmir'den Dikili ve Muğla'dan Ortaca, yüzde 22.4 ile Muğla'dan Ula, yüzde 22 ile Muğla'dan Köyceğiz, yüzde 20.7 ile yine Muğla'dan Marmaris izledi.
YAVUZ KARAMAN
ERDEK YÜKSELİŞTE
Araştırmaya göre, son bir yılda en fazla prim yapan tatil beldesi Balıkesir'in Erdek ilçesi oldu. Son bir yılda yazlık fiyatları Erdek'te yüzde 34.7 artarken, onu yüzde 26.9 yükselişle Çeşme, yüzde 25.3 ile Fethiye takip etti. İzmir Seferihisar'da yazlıkların ortalama metrekare fiyatı son bir yılda yüzde 23.4 yükseliş gösterirken, onu yüzde 23.1 primle İzmir'den Dikili ve Muğla'dan Ortaca, yüzde 22.4 ile Muğla'dan Ula, yüzde 22 ile Muğla'dan Köyceğiz, yüzde 20.7 ile yine Muğla'dan Marmaris izledi.
YAVUZ KARAMAN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.