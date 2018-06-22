Yeni rekorun ayak sesleri

Mayıs'ın sadece son 20 gününe etki eden yüzde 0.98 oranındaki konut kredi faizleri, aylık satış oranını yüzde 16 artırdı. Geçen ay satılan konut sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.7 oranında artarak 119 bin 655 oldu. Nisan'da kredi kullanılarak satın alınan konut sayısı, 27 bin 912 iken Mayıs'ta bu sayı yüzde 32 artarak 36 bin 685'e yükseldi. Konut sektörünün temsilcileri, düşük faiz oranlarının yıl sonuna devam etmesi halinde, 2018'i yeni bir satış rekoruyla kapatacakları görüşünde birleşiyor. İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Mayıs'ta yaşanan satış artışının düşük faizli konut kredisinin yarattığı olumlu etkinin küçük bir bölümünü yansıttığını söyledi. Düşük faizli konut kredisinin tüm konutlarda uygulanması halinde artış oranının yüzde 35'ler seviyesini aşacağı tahminini dile getiren Durbakayım, "Kredilerin yüzde 1'in altına düşmesi halinde konut satışları, yılın ilk yarısındaki kayıplarını telafi ederek yeni bir rekora doğru yol alabilir" diye konuştu. KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ise tapu harcının binde 15'e, KDV'nin yüzde 8'e indirilmesinin de gayrimenkul sektörüne ivme kazandırdığnı belirtti.
KAMPANYA HEYECANI
Yüzde 0.98'e çekilen faiz oranlarıyla KONUTDER, GYODER ve İNDER'in önderliğinde 42 firmanın başlattığı yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirim kampanyasının da heyecan yarattığını anlatan Elmas, "Bu heyecan ve gayretin de satışlara yansıdığını görüyoruz. Bu avantajlar devam ederse, geçen yıl satılan 1 milyon 450 bin konut rakamını bu yıl çok rahat gerçekleştirebiliriz" dedi.
KAMPANYA HEYECANI
Yüzde 0.98'e çekilen faiz oranlarıyla KONUTDER, GYODER ve İNDER'in önderliğinde 42 firmanın başlattığı yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirim kampanyasının da heyecan yarattığını anlatan Elmas, "Bu heyecan ve gayretin de satışlara yansıdığını görüyoruz. Bu avantajlar devam ederse, geçen yıl satılan 1 milyon 450 bin konut rakamını bu yıl çok rahat gerçekleştirebiliriz" dedi.
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