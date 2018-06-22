En hızlı değerlenen kent İzmir

Türkiye'nin 5 büyük kenti İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa'nın en cazip yatırım bölgelerinin konut fiyatlarını araştıran Endeksa.com'un verilerine göre, son dört yılda en yüksek değer artışı yüzde 73 ile İzmir'de görüldü. Endeksa.com Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Aylin Daylan, kentsel dönüşümün yoğun olarak yaşandığı İzmir'de son bir yıllık konut fiyatı artışının yüzde 20 olduğunu belirterek, kentte konut fiyatlarının en fazla arttığı ilçelerin sırasıyla Urla, Tire, Aliağa, Güzelbahçe ve Çeşme olduğunu söyledi. Urla'da 1 yıllık fiyat artışının yüzde 31, ortalama metrekare fiyatının 4 bin 380 lira olduğunu söyleyen Daylan, "Tire'de ve Aliağa'da 1 yıllık fiyat artışı yüzde 29, ortalama metrekare fiyatı Tire'de 2 bin 9 lira, Aliağa'da 2 bin 251 lira. Güzelbahçe'de artış yüzde 28, ortalama metrekare fiyatı 4 bin 410 lira; Çeşme'de artış yüzde 27, ortalama metrekare fiyatı 7 bin 917 lira" dedi.
İSTANBUL'DA ARTIŞ % 48
Yeni yol, köprü ve geçiş güzergahlarının İstanbul'un cazibesini artırdığını belirten Daylan, şehirde son 1 yılda yüzde 10, 4 yılda ise yüzde 48 oranında fiyat artışı gözlendiğini kaydetti. Son 1 yılda konutların en fazla değer kazandığı bölgelerin Sultangazi, Zeytinburnu, Silivri, Bayrampaşa ve Bağcılar olduğunu anlatan Daylan, şunları söyledi: "Sultangazi'de artış yüzde 15, metrekare fiyatı 2 bin 550 lira, Zeytinburnu'nda artış yüzde 14, metrekare fiyatı 3 bin 820 lira, Silivri'de artış yüzde 13, metrekare fiyatı 2 bin 280 lira, Bayrampaşa'da artış yüzde 11, metrekare fiyatı 3 bin 450 lira, Bağcılar'da artış yüzde 10, metrekare fiyatı 2 bin 950 lira."
BEYPAZARI YÜKSELİŞTE
Ankara'da yatırım bölgelerinin son dönemde şehir dışındaki cazibe merkezleriyle şekillendiğini ifade eden Daylan, konut fiyatlarının son 1 yılda yüzde 10, son 4 yılda yüzde 31 artış gösterdiğini söyledi. Daylan, Ankara'da konut fiyatlarının en fazla arttığı ilçelerin ise Beypazarı, Etimesgut, Çubuk, Altındağ ve Pursaklar olduğunu ifade etti. Adana'da ise 1 yılda konut fiyatlarında yüzde 4, son 4 yılda ise yüzde 45 artış görüldüğünü anlatan Daylan, Kozan, Pozantı, Yumurtalık, Ceyhan ve Yüreğir'in fiyatların en fazla arttığı yerler olduğunu kaydetti. Bursa'da İzmir yolu üzerindeki yerlerin öne çıktığını ifade eden Daylan, kentte konut fiyatlarının son 1 yılda yüzde 14, son 4 yılda ise yüzde 68 artış gösterdiğini belirtti. Daylan, Bursa'da en fazla değer kazanan ilçelerin Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Yıldırım ve İnegöl olduğunu dile getirdi.
YAVUZ KARAMAN
İSTANBUL'DA ARTIŞ % 48
Yeni yol, köprü ve geçiş güzergahlarının İstanbul'un cazibesini artırdığını belirten Daylan, şehirde son 1 yılda yüzde 10, 4 yılda ise yüzde 48 oranında fiyat artışı gözlendiğini kaydetti. Son 1 yılda konutların en fazla değer kazandığı bölgelerin Sultangazi, Zeytinburnu, Silivri, Bayrampaşa ve Bağcılar olduğunu anlatan Daylan, şunları söyledi: "Sultangazi'de artış yüzde 15, metrekare fiyatı 2 bin 550 lira, Zeytinburnu'nda artış yüzde 14, metrekare fiyatı 3 bin 820 lira, Silivri'de artış yüzde 13, metrekare fiyatı 2 bin 280 lira, Bayrampaşa'da artış yüzde 11, metrekare fiyatı 3 bin 450 lira, Bağcılar'da artış yüzde 10, metrekare fiyatı 2 bin 950 lira."
BEYPAZARI YÜKSELİŞTE
Ankara'da yatırım bölgelerinin son dönemde şehir dışındaki cazibe merkezleriyle şekillendiğini ifade eden Daylan, konut fiyatlarının son 1 yılda yüzde 10, son 4 yılda yüzde 31 artış gösterdiğini söyledi. Daylan, Ankara'da konut fiyatlarının en fazla arttığı ilçelerin ise Beypazarı, Etimesgut, Çubuk, Altındağ ve Pursaklar olduğunu ifade etti. Adana'da ise 1 yılda konut fiyatlarında yüzde 4, son 4 yılda ise yüzde 45 artış görüldüğünü anlatan Daylan, Kozan, Pozantı, Yumurtalık, Ceyhan ve Yüreğir'in fiyatların en fazla arttığı yerler olduğunu kaydetti. Bursa'da İzmir yolu üzerindeki yerlerin öne çıktığını ifade eden Daylan, kentte konut fiyatlarının son 1 yılda yüzde 14, son 4 yılda ise yüzde 68 artış gösterdiğini belirtti. Daylan, Bursa'da en fazla değer kazanan ilçelerin Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Yıldırım ve İnegöl olduğunu dile getirdi.
YAVUZ KARAMAN
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