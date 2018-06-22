TOKİ'nin İstanbul Silivri'de alt ve orta gelirli vatandaşlar için inşa ettiği Silivri Konutları'ndaki bin 356 konut için ilk üç günde yaklaşık 5 bin kişi başvuruda bulundu. TOKİ Başkanı Ergün Turan, Silivri Konutları'na olan ilginin, sektörün önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğine işaret ettiğini söyledi. Sosyal konut ürettikleri için vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olabildiğini vurgulayan Turan, "Konut talebinde bir azalma yok tam tersine Türkiye'nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaşıyoruz. Bir yerde 300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor" açıklamasında bulundu. Silivri Konutları için son başvuru tarihinin 29 Haziran olduğunu ifade eden Turan, "11- 12 Temmuz 2018 tarihlerinde yapacağımız kura ile konut sahibi olacak vatandaşlarımız belirlenecek" dedi. Turan, dar gelirliye yönelik 934 adet 2+1 konutun 198 bin lira bedel ve 961 lira taksitle, orta gelir grubuna yönelik 422 adet 3+1'in ise 285 bin lira bedel ve bin 958 lira taksitle satışa sunulduğunu kaydetti.
3 günde 5 bin başvuru geldi
TOKİ’nin İstanbul Silivri’de alt ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunduğu bin 356 sosyal konuta, ilk üç günde yaklaşık 5 bin başvuru geldi
Etiketler: TOKİ , İstanbul Silivri , İstanbul , Türkiye , Silivri Konutları
- 22 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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