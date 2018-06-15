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’tan ’na özel kredi

Vakıfbank’tan İmar Barışı’na özel kredi
Vakıfbank, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı İmar Barışı sürecinde ruhsatsız yapılarına yasallık kazandırmak isteyenlerin nakit ihtiyaçlarını İmar Barışı Kredisi'yle karşılıyor. şubelerinden ve 20 bin liraya kadar kullanılabilecek Kredisi'nden kamu veya özel sektörde bir işverene bağlı ve ücret karşılığında çalışan kişiler, emekliler, diplomalı meslek sahipleri gibi bireysel nitelikli müşteriler yararlanabilecek.
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