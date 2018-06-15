Vakıfbank, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı İmar Barışı sürecinde ruhsatsız yapılarına yasallık kazandırmak isteyenlerin nakit ihtiyaçlarını İmar Barışı Kredisi'yle karşılıyor. VakıfBank şubelerinden ve 20 bin liraya kadar kullanılabilecek İmar Barışı Kredisi'nden kamu veya özel sektörde bir işverene bağlı ve ücret karşılığında çalışan kişiler, emekliler, diplomalı meslek sahipleri gibi bireysel nitelikli müşteriler yararlanabilecek.
Vakıfbank’tan İmar Barışı’na özel kredi
Etiketler: imar barışı , VakıfBank
- 15 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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