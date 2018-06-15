TÜED emeklileri ev sahibi yapacak

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, binlerce emeklinin ev sahibi olamadığı için kira derdiyle boğuştuğunu belirterek, bu kapsamda çalışmalar yürüttüklerini ve başlatılan konut projesinin ilk etabının Ankara'da hayata geçirileceğini ifade etti. Ergün, TOKİ ile süren projelerin yanı sıra dernek olarak da çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Projenin ilk etabının Ankara'da hayata geçirileceğini kaydeden Ergün, "Bu proje sayesinde, emeklilerimiz ve birinci derece yakınları neredeyse yarı fiyatına, seçkin konumlarda ve 20 yıla varan vadelerde, ötelemeli ödeme seçenekleriyle konut sahibi olabilecek. İsteyen taksitlerini anahtar tesliminde başlatabilecek. Projeler en geç 18 ayda anahtar teslimi garantisiyle hayata geçirilecek" şeklinde konuştu.
SINIRLAMA YOK
Ankara İncek'teki konutlar ve Etimesgut'taki Yukarıyurtçu konutları için başvuruların başladığını açıklayan Ergün, "Kiraya verememe, satamama gibi sınırlamalar bulunmuyor. İstanbul, İzmir, Antalya ve Mersin'de de projeler hayata geçirilecek" açıklamasında bulundu.
SINIRLAMA YOK
Ankara İncek'teki konutlar ve Etimesgut'taki Yukarıyurtçu konutları için başvuruların başladığını açıklayan Ergün, "Kiraya verememe, satamama gibi sınırlamalar bulunmuyor. İstanbul, İzmir, Antalya ve Mersin'de de projeler hayata geçirilecek" açıklamasında bulundu.
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