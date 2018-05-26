İstanbul’da binalara estetik ayarı

Yeni imar yönetmeliğiyle İstanbul'da yeni bir dönem başlıyor. Kentte usulsüz yapılaşmanın önüne geçecek pek çok düzenlemeyi içeren yönetmeliğe göre; belediye ana arter yollar ve meydanlarda cephe alan binalarla ilgili estetik kurallar getirebilecek. Belediye, meclis kararıyla çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamalarıyla çatının malzemesini ve rengini belirleyebilecek. Ayrıca yöresel malzeme kullanılması ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk getirilebilecek. Yönetmelikten önceki yapılar için de bu kurallar geçerli olabilecek. İstanbul'da ilgili kamu kuruluşlarının da katılımıyla, uzmanlardan oluşan mimari estetik komisyonları kurulacak. Komisyon idare bünyesindeki en az biri mimar olmak üzere inşaat mühendisi, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, şehir plancısı ve harita mühendisinden oluşacak.
İŞ ALANINA REZİDANS YOK
Yeni yönetmelikle, ticaret hizmet alanlarıyla merkezi iş alanlarında rezidans yapılamayacak. Silueti bozan, imara aykırı yüksek yapılar için ise iki seçenek gündeme gelecek. Bu yapılar Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla yıkılabilecek ya da kat sayısı azaltılabilecek. Eksik katlı binalara kat ilavesi de yeni yönetmelikle daha zor hale geldi. Eksik katlı binalara mevcut haliyle veya tadilat yapılarak yürürlükteki plana ve mevzuata uygunluğunun sağlanamaması halinde bina yıkılmadan kat ilavesi yapılmasına izin verilmeyecek.
İŞ ALANINA REZİDANS YOK
Yeni yönetmelikle, ticaret hizmet alanlarıyla merkezi iş alanlarında rezidans yapılamayacak. Silueti bozan, imara aykırı yüksek yapılar için ise iki seçenek gündeme gelecek. Bu yapılar Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla yıkılabilecek ya da kat sayısı azaltılabilecek. Eksik katlı binalara kat ilavesi de yeni yönetmelikle daha zor hale geldi. Eksik katlı binalara mevcut haliyle veya tadilat yapılarak yürürlükteki plana ve mevzuata uygunluğunun sağlanamaması halinde bina yıkılmadan kat ilavesi yapılmasına izin verilmeyecek.
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