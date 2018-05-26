3+1 olsun benim olsun

Yaz aylarının yaklaşmasıyla yazlık eve olan ilgi de arttı. Emlakjet'in dijital sekreter hizmeti JETHAT üzerinden gerçekleştirdiği kullanıcı anketi ve online arama verileri, Türkiye'de en çok yazlık konut araması yapılan bölgenin, Kuşadası ve Didim'le öne çıkan Aydın olduğunu ortaya koydu. Aydın'ı; Sakarya, Keşan, Bodrum, İzmir, Antalya, Çanakkale ve Balıkesir takip etti. Türk halkının yazlıkta kiralıktan çok satılık evi tercih ettiği, ancak bunun için 300 bin liranın altında bütçe ayırdığı da belirlendi. Ankete katılanların yüzde 59'u fiyatı yazlık konut seçimindeki ilk kriter olarak tanımlarken, önem sırasına göre onu lokasyon ve yapı kalitesi izliyor. Satılık yazlık isteyenlerin oranı yüzde 86 iken, kiralık isteyenlerin oranı yüzde 14'te kalıyor.
Yazlık konuta en çok bakan kesimin yaş aralığı, yüzde 49 oranla 45-64 olarak belirlendi. Onu, yüzde 33 ile 25-44 yaş arası kesim izliyor. Alıcıların yüzde 40'ı 3+1, yüzde 32'si 2+1 daire tipini tercih ediyor. Son 5 yılda yüzde 102 ile en fazla fiyat artışının görüldüğü Aydın, yabancıların da en çok konut satın aldığı ilk 5 şehir içinde yer alıyor. Kuşadası'nda yazlık konutların metrekare fiyatları 2 bin 500 lira ile 5 bin 500 lira arasında değişirken, İzmir Urla'da 3 bin 500 liradan başlıyor. Metrekare fiyatları Çeşme ve Alaçatı'da ise 10 bin lirayı bulabiliyor.
EN PAHALISI BODRUM
Bodrum'un Gümüşlük-Bitez bölgesinde fiyatların 6 bin liradan başladığı gözlenirken, Yalıkavak'ta yine villa tarzı yapılarda fiyat 10 bin liranın üzerine çıkabiliyor. Yalova'da 2 bin-2 bin 500 lira civarında seyreden metrekare fiyatları, Çanakkale'de en uygun Gökçaada'da 2 bin liradan başlıyor, Bozcaada'da 5 bin liraya kadar çıkıyor. Ege'nin gözde tatil beldelerinden Balıkesir'de ise başlangıç fiyatları Edremit'te 2 bin lira, Ayvalık'ta 3 bin 500 lira olarak belirlendi. Antalya'da ise Konyaaltı'nda 2 bin 500 liradan başlayan metrekare fiyatları, Lara tarafında 6 bin liraya kadar yükseliyor.
Yavuz KARAMAN
Yazlık konuta en çok bakan kesimin yaş aralığı, yüzde 49 oranla 45-64 olarak belirlendi. Onu, yüzde 33 ile 25-44 yaş arası kesim izliyor. Alıcıların yüzde 40'ı 3+1, yüzde 32'si 2+1 daire tipini tercih ediyor. Son 5 yılda yüzde 102 ile en fazla fiyat artışının görüldüğü Aydın, yabancıların da en çok konut satın aldığı ilk 5 şehir içinde yer alıyor. Kuşadası'nda yazlık konutların metrekare fiyatları 2 bin 500 lira ile 5 bin 500 lira arasında değişirken, İzmir Urla'da 3 bin 500 liradan başlıyor. Metrekare fiyatları Çeşme ve Alaçatı'da ise 10 bin lirayı bulabiliyor.
EN PAHALISI BODRUM
Bodrum'un Gümüşlük-Bitez bölgesinde fiyatların 6 bin liradan başladığı gözlenirken, Yalıkavak'ta yine villa tarzı yapılarda fiyat 10 bin liranın üzerine çıkabiliyor. Yalova'da 2 bin-2 bin 500 lira civarında seyreden metrekare fiyatları, Çanakkale'de en uygun Gökçaada'da 2 bin liradan başlıyor, Bozcaada'da 5 bin liraya kadar çıkıyor. Ege'nin gözde tatil beldelerinden Balıkesir'de ise başlangıç fiyatları Edremit'te 2 bin lira, Ayvalık'ta 3 bin 500 lira olarak belirlendi. Antalya'da ise Konyaaltı'nda 2 bin 500 liradan başlayan metrekare fiyatları, Lara tarafında 6 bin liraya kadar yükseliyor.
Yavuz KARAMAN
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