Demir Grup’tan 2.5 milyar TL’lik yatırım planı

Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, bu yıl Türkiye'de 5, Almanya'da 2 ve Ukrayna'da 1 inşaat projesinin çalışmalarına başladıklarını belirterek, 2018 ve 2019'da inşaat ve enerji sektörlerinde 2.5 milyar liralık yatırım planladıklarını açıkladı. İstanbul'da; Büyükçekmece'de 611 konut- 57 işyeri, Sefaköy Halkalı'da 130 bağımsız bölümlü konut projesi ile Göktürk'de 200 konutluk kentsel dönüşüm projesi hayata geçireceklerini kaydeden Demir, "Tekirdağ Çorlu'da 160 dönüm arazi üzerine 250 bin metre inşaat alanı olan organize sanayi sitesi ve İzmir Bayraklı'da 65 dönümlük kendi arsamızda konut, ofis ve otel projesinin tasarımı sürüyor diye konuştu. Yurt dışı projelerine de 2018'de hız vereceklerini kaydeden Demir, şunları söyledi: "Ukrayna'da 500 konut, ticari alanlar ve bir otel inşaatımız var. Ukrayna Vinnitsa'da 168 konut teslimini 2017'de yaptık. İkinci ve üçüncü etap konutlarının teslimatını 2018 sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Almanya Potsdam şehrinde arsası bize ait olan 2 projemiz başlayacak. Ukrayna Kiev merkezde yine 250 dairelik bir projemiz daha var." Beylikdüzü Yakuplu'da yükselen Demir Country'nin, bugünlerde şirketin satışlarına yön verdiğini ifade eden Demir, "400 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz ve bin 160 daire ile 112 ticari üniteden oluşan Demir Country'nin satış sonrası toplam hedeflenen gelirinin en az 570 milyon liraya ulaşmasını hedefliyoruz" dedi
ENERJİDE BÜYÜYECEK
2018 ve 2019'da enerji alanında da atağa kalkacaklarını belirten Hamit Demir, şöyle konuştu: "2019 ve 2020'de dış cephe ve çatı panelleri yapmayı düşünüyoruz. Otomobil aküsü ve enerji pili proje çalışmalarımız devam ediyor. Konya'da 85 dönüm arazi üzerine 35 bin metrekare kapalı alandan oluşan, güneş enerji paneli üreten bir fabrika kurduk. 250 megavatlık tesisimizde güneş panelleri üretiyoruz. 2018'in ikinci yarısından sonra 500 megavata çıkmayı hedefliyoruz."
YAVUZ KARAMAN
ENERJİDE BÜYÜYECEK
2018 ve 2019'da enerji alanında da atağa kalkacaklarını belirten Hamit Demir, şöyle konuştu: "2019 ve 2020'de dış cephe ve çatı panelleri yapmayı düşünüyoruz. Otomobil aküsü ve enerji pili proje çalışmalarımız devam ediyor. Konya'da 85 dönüm arazi üzerine 35 bin metrekare kapalı alandan oluşan, güneş enerji paneli üreten bir fabrika kurduk. 250 megavatlık tesisimizde güneş panelleri üretiyoruz. 2018'in ikinci yarısından sonra 500 megavata çıkmayı hedefliyoruz."
YAVUZ KARAMAN
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