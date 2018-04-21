İFM’nin tek rezidans bloğu satışa çıktı

Ağaoğlu Şirketler Grubu, Emlak Konut GYO güvencesiyle İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde (İFM) inşa ettiği rezidans bloğundaki daireleri satışa sundu. İFM içindeki tek rezidans bloğu olma özelliğini taşıyan projede fiyatlar 500 bin liradan başlıyor, 2 milyon liraya kadar çıkıyor. Emlak Konut GYO'nun 2012 yılında açtığı ihaleyi 1.4 milyar lira bedelle kazanan Ağaoğlu, bu kapsamda İFM'nin tüm altyapı işlerini üstlenmiş, bunun karşılığında İFM içinde bir rezidans bloğu, 260 bin metrekare ofis ve 40 bin metrekare ticari alan yapıp satma hakkı elde etmişti. Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, 2012'den bu yana 8.5 milyon metreküp hafriyat çıkardıklarını, diğer kurumlara ait alanları temel seviyesine getirip teslim ettiklerini, metro istasyonunu tamamladıklarını söyledi. Bugüne kadar yapılan işler için 400 milyon dolar harcadıklarını anlatan Ağaoğlu, rezidans bloğunun satışından yaklaşık 300 milyon lira hasılat beklediklerini açıkladı. İFM'ye bir gayrimenkul yatırımı olarak bakmadıklarının altını çizen Ağaoğlu, stratejik değere sahip olan projeye büyüme hızını sürdürmek zorunda olan Türk ekonomisinin ihtiyacı olduğunu vurguladı. Emlak Konut GYO Genel Müdür Yardımcısı Hakan Akbulut da İFM'nin hükümetin öncelikli olarak takip ettiği projeler arasında yer aldığını hatırlattı. Akbulut, "Projenin tamamlanmasıyla İstanbul'un küresel bir finans merkezi olacak" diye konuştu. Ağaoğlu Şirketler Grubu Murahhas Azası Hasan Rahvalı ise 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşan rezidans bloğunda toplam 319 konut bulunduğunu söyledi.



ASCOTT'LA GÖRÜŞÜYOR

Daireler için banka kredisi imkanının yanı sıra şirket bünyesinde 4 ayrı faizsiz taksitli ödeme seçeneğinin sunulduğunu kaydeden Rahvalı, "Rezidansların işletmesi için Ascott ile görüşme halindeyiz. Burada yatırımcılara dolar bazında yıllık yüzde 6 oranında bir düzenli kira getirisi sunmayı amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu.



■ İFM'nin uluslararası platformda da ilgi odağı olduğunu belirten Ağaoğlu, Katar Finans Merkezi'nin resmi davetlisi olarak gerçekleştirdikleri 3 günlük ziyareti dün tamamladıklarını söyledi. Bu ziyarette, İFM ve Katar Finans Merkezi arasında işbirliği imkanlarını geliştirmek amacıyla bir iyi niyet sözleşmesi imzaladıklarını açıklayan Ağaoğlu, "Katar, her iki finans merkezinin entegrasyonu ve regülasyonu konusunda kalıcı adımlar atmakta kararlı. Biz de İFM'deki varlıklarımızı bu çerçevede değerlendirmek üzere ön protokol imzaladık" dedi.



Yavuz KARAMAN