Teslimden önce kira ödemesi
Teknik Yapı, Uplife Kadıköy projesinin teslimine kadar nakit kira yardımı ve 100 ay sıfır faiz fırsatı sunuyor. Kampanyada isteyenler için yüzde 5 peşinat veya yüzde 20 indirim avantajı da yer alıyor
YÜZDE 20 İNDİRİM
Teknik Yapı, İstanbul'da kentsel dönüşümün merkezi konumunda bulunan Fikirtepe'deki Uplife Kadıköy projesine özel başlattığı kampanyada, daire teslim edilene kadar nakit kira ödemesi yapacak. Daire satın alanların teslim süresine kadar 2 bin 500 liraya varan kira geliri elde edecekleri bu kampanyada ayrıca yüzde 5'e varan peşinat ve 100 ay sıfır faiz fırsatları da bulunuyor. Kira ödemesi, yüzde 5 peşinat ve sıfır faiz bir arada ödeme fırsatının sunulduğu Kadıköy Uplife projesinde, isteyene birbirinden avantajlı ödeme planları yer alıyor. Uygulamaya başlanan 'katmerli fırsat kampanyası'nda öncelikle peşin alımlarda veya baz faiz oranı ile kredi kullanımlarında yüzde 20 indirim yer alıyor.
KİŞİYE ÖZEL PLANLAR
Düşük peşinat ve sıfır faiz imkanını bir arada kullanmak isteyenler için; yüzde 5 peşinat alınırken 12, 24 ve 36'ncı aylara yüzde 10'ar üç ara ödeme uygulanıyor. Kalan tutar için 66 ay sıfır faizli banka kredisi imkanı bulunuyor. Ara ödemeli düşürüp sıfır faiz vadesini daha uzun isteyenler için ise yüzde 20 peşinat isteniyor. Bununla birlikte 6, 12, 18, 24, 30 ve 36'ncı aylara yüzde 5'er altı ara ödeme talep ediliyor. Kalan tutar için ise 100 ay sıfır faizli banka kredisi kullanma fırsatı öneriliyor. Ödeme çeşitliliğini söz konusu vade ve peşinatla sınırlamayan Teknik Yapı, müşteri isteğine göre kişiye özel ödeme planları vade ve peşinata göre alternatifler de sunuyor.
İKİNCİ ELDE SATIŞ SIKINTISI OLMAYACAK
Artan trafikle birlikte ulaşımın gittikçe zorlaştığı İstanbul'un merkezindeki Fikirtepe, alternatifli toplu taşıma imkanlarıyla özellikle oturumculardan büyük ilgi görüyor. Modern şehircilik ilkelerine göre inşa edilecek Fikirtepe, yatırımcılar için de önemli fırsatlar sunuyor. İstanbul gayrimenkul piyasasının gelişimine göre bu oran daha da yükselebilirken, bölgenin merkezi konumu nedeniyle kiralama ve ikinci elde satış sıkıntısı çekmeyeceği tahmin ediliyor.
HER DAİREYE 1 OTOPARK
Spor amaçlı sosyal tesislerin ağırlık kazandığı Uplife Kadıköy'de açık, kapalı ve çocuk yüzme havuzlarıyla birlikte bir adet de süs havuzu ve fitness salonu yer alacak. Daire içlerinde ankastre ürünler standart olarak sunuluyor. Projede toplam 931 otopark alanı yer alırken her daireye 1 adet otopark tahsis ediliyor. Fikirtepe bölgesi İstanbul'un en fazla kapalı otopark alanına sahip bölgesi olacak.
YÜZDE 40'I YEŞİL ALAN
Uplife Kadıköy yüksek kalite ve kazançlı yatırımın simgesi olan UP serisinin devamı niteliğinde. Yüzde 40'ı yeşil alan ve sosyal donatılara ayrılan proje, E5'in yanı başında yer alıyor. Kadıköy, metro, metrobüs, Marmaray ve deniz yolu ulaşımına birkaç dakikalık mesafede yükselen Uplife Kadıköy, Asya ve Avrupa kıtalarını deniz altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nin yanı başında bulunuyor.
Esra ÖZSÜMER
Etiketler: Teknik Yapı , Bağdat Caddesi , Kadıköy , faiz , İstanbul , kentsel dönüşüm
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
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