Kuzeykent için başvurular 29 Mart’ta

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKi) Ankara Protokol Yolu üzerinde inşa ettiği Kuzeykent projesindeki 407 adet konut ön şartsız, kurasız, başvuru önceliğine göre satışa sunuluyor. Açık satış için başvuru tarihleri ise 29 Mart-29Haziran olarak belirlendi. Büyüklükleri 113 ve 178 metrekare arasında değişen, 3+1, 3+1 dubleks, teras ev ve 4+1 tipindeki dairelerin fiyatları 235 binliradan başlıyor, 655 bin liraya kadar çıkıyor. Daireler için yüzde 10 peşinle 96 ay vade, yüzde 15 peşinle 108 ay vade, yüzde 25 peşinle 120 ay vade ve yüzde 40 peşinle 48 ay vade alternatifleri sunulacak. Peşin alımlarda ise yüzde 10indirim uygulanacak.
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