MIPIM’e Beyoğlu çıkarması
Beyoğlu’nun marka projeleri, dünyanın en önemli gayrimenkul fuarlarından biri olan MIPIM’de yerini aldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, fuarda uluslararası yatırımcıları Beyoğlu vizyonunun bir parçası olmaya davet ettiklerini söyledi
DÖRDÜNCÜ KEZ KATILIYOR
MIPIM 2018'de Beyoğlu; Tarlabaşı'nda yükselen Taksim 360, Galataport, Haliçport, Okmeydanı, Örnektepe Dönüşüm, Piyalepaşa İstanbul, AKM, Maksim, Narmanlı Han, Rumeli Han, Alkazar, Koç Müzesi Dolapdere, Martı Projesi, Benasta Beyoğlu, Ege Yapı Beyoğlu projesi, Tom Tom Gardens ve Taksim Camii'nin de aralarında bulunduğu 25 firmanın 25 iddialı projesiyle boy gösterdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu'nu ve yapılan yatırımları pazarlayabilecekleri her türlü organizasyonda yerlerini almaya gayret gösterdiklerini belirterek, "Beyoğlu Belediyesi ve BIG olarak MIPIM Gayrimenkul Fuarı'nda 2015, 2016 ve 2017 yıllarında da yerimizi aldık. Bu yıl da fuarda İstanbul'umuzu ve ülkemizi de yatırımcılara etraflıca anlatma fırsatı yakaladık" dedi. Dünyanın şehir haritası değişse de İstanbul'un konumunun ve öneminin asla değişmeyeceğini ifade eden Demircan, "İstanbul'un dünyaya açılan kapısı Beyoğlu da bu listedeki yerini koruyacak. Hatta, cazibesine cazibe katacak" diye konuştu.
DÜNYANIN MERKEZİ
Beyoğlu'nda önümüzdeki 3 yılda, son 13 yılda yakalanan büyümeye denk bir gelişmeye imza atmayı hedeflediklerini kaydeden Demircan, şunları söyledi: "Şehirlerarası rekabette açık ara öndeyiz. Bu gerçek, tartışma götürmeyecek kadar açık ve nettir. Ülkemizin, İstanbul'un ve özellikle de Beyoğlu'nun yabancı yatırımcılara ihtiyacı vardır. Gündemimiz, yatırım, ilerleme, istihdam, rekabet, yenilikçilik... Bu yıl da MIPIM'de rekabetçi, yenilikçi, istihdam üretecek, teknoloji ve inovasyonun dönüştürücü gücünün farkında olan uluslararası yatırımcıları Beyoğlu vizyonunun bir parçası olmaya davet ettik. Burası dün olduğu gibi bugün de dünyanın merkezidir. Dünyanın merkezinde ürettiğimiz fırsatlar herkese açık."
YAVUZ KARAMAN
Etiketler: Ahmet Misbah Demircan , Beyoğlu , fuar , MIPIM , istihdam
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
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