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Külliye’ye ’yla girdi

’in ana sponsorları arasında yer aldığı belgeselinin ilk gösterimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra ve özellikle 28 Şubat post-modern darbe sürecinin yaşandığı dönemlerde haksızlıklara uğrayan ve çeşitli nedenlerle yurt dışında gurbet hayatı yaşamak zorunda bırakılanların mücadelelerinin konu edildiği Gurbet Kuşları belgeselinin galası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. 'in de sponsor olduğu belgeselin ilk gösterimine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı. çeşitli nedenlerle yurt dışında gurbet hayatı yaşamak zorunda bırakılan insanların bu süreçlerde verdikleri zorlu mücadeleleri konu ediniyor. Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Üstün, 1.5 yılı bulan çalışma sonrası çekilen belgeselin, konusu ve katılımcıları itibarıyla alanında özel bir prodüksiyon niteliği taşıdığını söyledi. Üstün, "12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri nedeniyle yurt dışında yaşamak zorunda kalanların mücadelelerinin anlatıldığı bu önemli belgeselin bir döneme ışık tutacağına inanıyoruz" dedi.
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