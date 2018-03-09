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'ya örnek olacak

5 etap ve 5 bin 260 konuttan oluşan Gülseren-Anayurt Projesi, tüm ’ya örnek olacak şekilde hayata geçiriliyor

Ankaraya örnek olacak
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı Gürol Konyalıoğlu, Gülseren-Anayurt Mahalleleri'nde uygulanan projesiyle ilgili mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Başkan Akgül, 5 etap ve 5 bin 260 konuttan oluşan Gülseren- Anayurt Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tüm 'ya örnek olacağını söyledi. Projenin yüzde 21'inin konut, yüzde 57'sinin yeşil alan, yüzde 22'sinin ise yol ve sosyal donatı alanı olduğunu ifade eden Akgül, "'de kentsel dönüşüm projeleri ortalama 9 yılda tamamlanıyor. Hak sahiplerine evlerini biran önce teslim etmek için hızla çalışıyoruz" dedi. Gürol Konyalıoğlu ise Anayurt ve Gülseren Mahalleleri'nde bu dönüşümle birlikte çarpık yapılaşmanın önüne geçileceğini belirterek, depreme dayanıklı modern konutların inşa edildiğini ifade etti. Bütün dairelerin fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapıldığını vurgulayan Konyalıoğlu, "Her daire aynı kalite ve aynı işçilikle inşa ediliyor" şeklinde konuştu.
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