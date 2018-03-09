Mamak Belediye BaşkanıMesut Akgül ve TOKİKentsel Yenileme Dairesi BaşkanıGürol Konyalıoğlu,Gülseren-Anayurt Mahalleleri'ndeuygulanan kentsel dönüşümprojesiyle ilgili mahallesakinlerini bilgilendirdi. BaşkanAkgül, 5 etap ve 5 bin260 konuttan oluşan Gülseren-Anayurt Kentsel DönüşümProjesi'nin tüm Ankara'yaörnek olacağını söyledi.Projenin yüzde 21'inin konut,yüzde 57'sinin yeşil alan,yüzde 22'sinin ise yol ve sosyaldonatı alanı olduğunu ifadeeden Akgül, "Türkiye'de kentseldönüşüm projeleri ortalama9 yılda tamamlanıyor. Haksahiplerine evlerini biran önceteslim etmek için hızla çalışıyoruz"dedi.Gürol Konyalıoğlu ise Anayurtve Gülseren Mahalleleri'ndebu dönüşümle birlikteçarpık yapılaşmanın önünegeçileceğini belirterek, depremedayanıklı modern konutlarıninşa edildiğini ifade etti.Bütün dairelerin fen ve sanatkurallarına uygun şekildeyapıldığını vurgulayan Konyalıoğlu,"Her daire aynı kaliteve aynı işçilikle inşa ediliyor"şeklinde konuştu.
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