Kiler’in hedefi ilk 5

Devam eden 5 ve bu yıl başlayacak 2 projesiyle 2.7 milyar liraılk yatırım değerine ulaşacak olan KilerGYO, önümüzdeki dönemde ‘Referans’ı Türkiye’nin en çok bilinen 5 markası arasına sokmayı hedefliyor
İnşaat sektöründe yaklaşık 25 yıldır faaliyet gösteren KilerHolding iştiraki Kiler GYO, Referans Güneşli, Referans Kartal Towers, Referans Kartal Kordonboyu, Referans Bahçeşehir ve Referans Başakşehir Vadi projelerinden sonra, bu yıl başlayacak olan Beylikdüzü ve Kartal'daki 2 projeyle 2.7milyar liralık yatırım değerine ulaşacak. Kiler GYO YönetimKurulu Başkanı Nahit Kiler, Kanal İstanbul, 3. Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi büyük ölçekli devlet yatırımlarının yakın çevresinde nitelikli gayrimenkul projeleri geliştirmeyi planladıklarını belirterek, İstanbul dışı yatırım fırsatlarıyla da yakından ilgilendiklerini açıkladı. Önümüzdeki dönemde 'Referans' markasını Türkiye'nin en çok bilinen 5 markası arasına sokmayı hedeflediklerini söyleyen Kiler, bunun için de iyi lokasyonlarda nitelikli projeler yapacaklarını vurguladı.
84 AY SIFIR FAİZ 2017'nin hem yurt içi, hem yurt dışında yaşanan siyasi ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle sıkıntılı geçtiğini ifade eden Kiler, "2018'de arz ve talep yönlü esneklikler görülse bile, devletimiz tarafından desteklenir ve faiz oranları düşürülürse, inşaat sektörü büyümeye devam edecektir" diye konuştu. Kiler GYO olarak uygun ödeme ve vade koşullarıyla konut sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağladıklarını ifade eden Kiler, "Referans Kartal Towers, Referans Kartal Kordonboyu ve Referans Bahçeşehir projelerimizde seçili dairelerde peşin ödemelerde yüzde25 indirim veya 84 ay vade farksız daire satın alma imkanı sunuyoruz" dedi. Kiler, bazı projelerde yüzde20-25'e kadar peşin indirimi yaptıklarını da sözlerine ekledi.
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