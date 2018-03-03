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Yol Durumu
  1. 2018’de 5 ihale, 2 ilçede proje yapacak

’in hedefi ilk 5

Devam eden 5 ve bu yıl başlayacak 2 projesiyle 2.7 milyar liraılk yatırım değerine ulaşacak olan , önümüzdeki dönemde ‘Referans’ı Türkiye’nin en çok bilinen 5 markası arasına sokmayı hedefliyor

Kiler’in hedefi ilk 5
İnşaat sektöründe yaklaşık 25 yıldır faaliyet gösteren Kiler Holding iştiraki Kiler GYO, Referans Güneşli, Referans Kartal Towers, Referans Kartal Kordonboyu, Referans Bahçeşehir ve Referans Başakşehir Vadi projelerinden sonra, bu yıl başlayacak olan Beylikdüzü ve Kartal'daki 2 projeyle 2.7 milyar liralık yatırım değerine ulaşacak. Kiler GYO Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler, , 3. Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi büyük ölçekli devlet yatırımlarının yakın çevresinde nitelikli gayrimenkul projeleri geliştirmeyi planladıklarını belirterek, dışı yatırım fırsatlarıyla da yakından ilgilendiklerini açıkladı. Önümüzdeki dönemde 'Referans' markasını Türkiye'nin en çok bilinen 5 markası arasına sokmayı hedeflediklerini söyleyen , bunun için de iyi lokasyonlarda nitelikli projeler yapacaklarını vurguladı.


84 AY SIFIR FAİZ
2017'nin hem yurt içi, hem yurt dışında yaşanan siyasi ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle sıkıntılı geçtiğini ifade eden Kiler, "2018'de arz ve talep yönlü esneklikler görülse bile, devletimiz tarafından desteklenir ve faiz oranları düşürülürse, inşaat sektörü büyümeye devam edecektir" diye konuştu. Kiler olarak uygun ödeme ve vade koşullarıyla konut sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağladıklarını ifade eden Kiler, "Referans Kartal Towers, Referans Kartal Kordonboyu ve Referans Bahçeşehir projelerimizde seçili dairelerde peşin ödemelerde yüzde 25 indirim veya 84 ay vade farksız daire satın alma imkanı sunuyoruz" dedi. Kiler, bazı projelerde yüzde 20-25'e kadar peşin indirimi yaptıklarını da sözlerine ekledi.


YAVUZ KARAMAN
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