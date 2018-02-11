TOKİ’den İstanbul’a 4 bin sosyal konut
TOKİ Başkanı Turan bu yıl içinde İstanbul’da 4 bine yakın sosyal konut yapacaklarını açıkladı. Silivri’de inşa edecekleri bin 400 ev için Mart ayı ortasında ihale olacağını söyledi
16 MİLYAR LİRA BÜTÇE
Kayabaşı ve Hoşdere arasında da 1000'e yakın konuta bu yıl içerisinde başlayacaklarını ifade eden Turan "Yine 1000'e yakın üretim aşamasında olup satacağımız konut var. Yine Tuzla bölgesinde planlamasını yaptığımız bir alanda sosyal konut anlamında orta ve dar gelir grubuna yapacağımız konutlar var" dedi. TOKİ'nin 2018 için asgari 60-70 bin konut hedefi koyduğunu dile getiren Başkan Turan, şunları söyledi: "TOKİ'nin son 13 yılda yıllık ortalama 43 bin konut üretti. 2016'da 65 bin, 2017'de 60 bin sosyal konut inşa ettik. 2016 bütçe gerçekleşme rakamımız 10,5 milyar lira, 2017 bütçe gerçekleşme rakamımız 15,5 milyar lira mertebesinde. Yaklaşık yüzde 40 büyüme sağladık. 2018 hedefimiz de 16 milyar lira bütçeyle çıkmak."
YENİ PARKLAR GELİYOR
■ Büyük çaplı park projeleriyle ilgilendiklerini kaydeden Ergün Turan, "Bunu TOKİ Park olarak isimlendirdik. Şu an önümüzde 4 büyük proje var" açıklamasında bulundu. İstanbul Kayabaşı'nda, tamamlandığında toplam 2 milyon metrekare olacak bir park yaptıklarını anlatan Turan, Pendik'te de 300 bin metrekare, denize bakan bir koru alanı inşa ettikerini belirtti.
GÜNGÖREN'DE DEV DÖNÜŞÜM
■ Ergün Turan, İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Tozkoparan'da 5 bin konutu kapsayacak, vatandaşların tamamını yerinde yaşatacak ve ülkedeki en büyük kentsel dönüşümlerinden biri olacak bir projenin hazırlığını yaptıklarını açıkladı. İlçede 1 kilometrekarede 45 bin kişinin yaşadığını belirten Turan, "Bu şehirler dönüştüğünde doğal olarak nüfusun dışarı çıkması gerekir" dedi.
'FAİZDE BİR SORUN VAR'
■ ErgünTuran, konut kredi faiz oranlarının mutlaka yüzde 1'in altına inmesi gerektiğini söyledi. Bunun için öncelikle Türkiye'nin toplam tasarrufunun yeterli olması gerektiğine dikkat çeken Turan "Ancak herkesin zorlandığı bir yerde bankalar karlarını artırıyorsa ortada bir sorun var demektir. Bankalar bu rakamları bir kez daha gözden geçirmeli" diye konuştu.
'ÜRETTİĞİMİZ HER ŞEYİ SATIYORUZ'
'Sektörde balon var mı yok mu?' sorunun sıkça dile getirildiğini anlatan Başkan Ergün Turan, "Ben de şunu söylüyorum; özellikle TOKİ üretim segmentinde bir balondan bahsedilemez, ürettiğimiz hemen her şeyi satıyoruz. Zaman zaman lüks konut segmentinde bazı sıkıntılar olabiliyor" diye konuştu.
Yavuz KARAMAN
Etiketler: İstanbul , Ergün Turan , TOKİ
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Gazete
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