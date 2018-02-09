Beyoğlu ihya oluyor

İstanbul'un en önemli ticaret, eğlence ve kültür merkezi olan Beyoğlu'nda yaşamak birçok İstanbullu'nun hayallerini süslüyor. Ama tarihi eserlerin yoğun olarak bulunduğu ilçenin büyük bölümü kentsel sit alanı ilan edildiği için bölgede sınırlı konut üretimi yapılabiliyor. Bu da özellikle Beyoğlu'nun merkezi bölgelerinde hem satılık konut bulmayı zorlaştırıyor hem de fiyatları tırmandırıyor. Gayrimenkulve Gayrimenkul YatırımOrtaklığı Derneği'nin(GYODER) Makro Gayrimenkul Değerleme'nin desteğiyle hazırladığı 'Beyoğlu'nun Yatırım Değeri' başlıklı rapora göre, Beyoğlu'nda konut fiyatları metrekare başına ortalama 4 bin 414 liraya kadar ulaştı. İlçenin merkezi noktalarında konutfiyatlarının astronomik seviyelereçıktığı görülüyor. Arsa arzının hemen hiç olmadığı bölgede, yeni gayrimenkul geliştirmenin tek yolunun kentseldönüşüm olduğu ifade edilen rapora göre, Beyoğlu'nda yapımı devam eden konut projelerinde 5 binden fazla markalı konut, yeni sahipleriyle buluşmaya hazırlanıyor.
İMAJI DEĞİŞECEK Beyoğlu'nun yeni markalı konutlarının büyük kısmı, ilçenin dev kentsel dönüşüm projelerinde yer alıyor. Tamamlandığında Beyoğlu'nun konut piyasasını ciddi şekilde hareketlendirmesi beklenen bu projelerde, 1+0'dan4+1'e, stüdyo daireden penthouse'a, dubleks daireden home ofise ve rezidansa kadar değişik seçeneklerde evler bulunuyor. İlçede markalı projelerin yanı sıra pek çok mahallede 4-5 bağımsız bölüm sayısından başlayarak 15-20 daireye ulaşan çok sayıda kentsel dönüşüm projesinin yükseldiği de GYODER'in raporunda belirtiliyor. Piyalepaşa ve Dolapdere'deki projelerin hızla arttığına dikkat çekilen raporda, "Projelerin tamamlanmasıyla bölgenin bambaşka bir imaja bürüneceği ve projelerde yüksek oranlarda fiyat artışı olacağı öngörülmektedir" denildi.
SATIŞLAR ARTACAK Beyoğlu'nda 2015 yılında 2 bin 260 olarak gerçekleşen konut satış sayısı 2016 yılında bin 939'a düştü. 2017 yılının ilk 9 ayında ise bu rakam bin 277 oldu. Yılın ortalaması göz önünde bulundurulduğunda konut satış sayısının, yılsonunda geçen yıla oranla yüzde 14 azalarak bin 700 adet civarında olmas�� bekleniyor. GYODER'in raporunda "Şimdilik konut satış rakamları gerilese de önümüzdeki dönemde birçok projenin tamamlanması ile bu rakamların çok üzerine çıkılacağı tahmin edilmektedir" deniliyor.
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